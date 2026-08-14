نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی در تلاش هستند بذر تفرقه را میان مردم بپاشند و باور‌های اعتقادی جامعه را هدف قرار دهند؛ از این رو، پیروی آگاهانه از رهنمود‌های رهبر انقلاب، راه حفظ وحدت و ایستادگی در برابر مداخله‌های خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر زنجان، با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول و سالروز اربعین رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و پاسداشت یاد شهدا تاکید کرد.

وی گفت: پیوند این مناسبت‌ها می‌تواند فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دینی، توجه به سیره امام رضا (ع) و تقویت انگیزه در میان مردم برای حرکت در مسیر حق باشد.

خطیب نماز جمعه زنجان با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخ افزود: رخداد‌های تاریخی، تجربه‌هایی برای شناخت بهتر تحولات اجتماعی و سیاسی هستند و بررسی آنها می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره رفتار قدرت‌های خارجی کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این رویداد از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نمونه‌ای از مداخله خارجی در امور داخلی ایران به شمار می‌رود و بررسی ابعاد آن، می‌تواند در شناخت رویکرد قدرت‌های بزرگ موثر باشد.

وی با اشاره به عملکرد دولت وقت در جریان ملی شدن صنعت نفت افزود: برخی تحلیل‌ها، اعتماد به حمایت قدرت‌های خارجی و کاهش ارتباط با بدنه اجتماعی و جریان‌های مذهبی را از عوامل موثر در تحولات آن دوره می‌دانند.

امام جمعه زنجان افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد حفظ انسجام اجتماعی، تقویت توان داخلی و توجه به ظرفیت مردم، از مولفه‌های مهم در کاهش آسیب‌پذیری کشور‌ها در برابر فشار‌ها و مداخله‌های بیرونی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه گفت: تقویت گفت‌و‌گو، همدلی و ارتباط موثر میان مردم و مسئولان می‌تواند به حفظ آرامش و انسجام اجتماعی کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف افزود: صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی، نیازمند گفت‌و‌گو، همفکری و مشارکت آگاهانه اقشار مختلف جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، ماه ربیع‌الاول را فرصتی برای توجه بیشتر به آموزه‌های دینی دانست و گفت: زندگی و سیره حضرت علی (ع)، به‌ویژه ایثار و مسئولیت‌پذیری ایشان در مقاطع حساس تاریخ اسلام، می‌تواند الگویی برای عمل به وظیفه و توکل به خداوند باشد.