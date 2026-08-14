به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک متهم در این عملیات دستگیر و خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد.

سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله قابل توجهی از مواد مخدر از نوع تریاک با یک دستگاه خودروی سواری به استان اصفهان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، خودروی مورد نظر را در محور ورودی شهرستان اردستان از سمت نایین شناسایی و در اقدامی به‌موقع متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن، موفق شدند ۳۰۰ کیلوگرم تریاک را کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کنند.

سردار حسنوند گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر محورهای مواصلاتی استان، عرصه را بر قاچاقچیان و سوداگران مرگ تنگ خواهد کرد و پلیس با قاطعیت با این افراد برخورد می‌کند.