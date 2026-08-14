در نشست نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه، تأمین آب آشامیدنی پایدار، مسکن و شغل، از مهمترین مشکلات این شهرستان مطرح شد.

آب آشامیدنی پایدار، مسکن و شغل، اهم مشکلات شهرستان ملایر

آب آشامیدنی پایدار، مسکن و شغل، اهم مشکلات شهرستان ملایر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس؛ گفت: تأمین آب آشامیدنی پایدار در روستاها؛ نیازمند اجرای طرح‌های آبخیزداری و اصلاح شبکه آبرسانی برای جلوگیری از هدررفت آب است.

به گفته وی، به زودی عملیات اجرایی، طرح ۵۱۵ هکتاری مسکن ملایر آغاز می‌شود.

حجت الاسلام آزادیخواه، دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس هم از پایان اجرای قطعه اول و آغاز قطعه دوم طرح چهاربانده کردن ملایر-آورزمان و قطعی شدن طرح «دم سیاه» خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای رفع معارضان طرح چهاربانده کردن جاده سامن ادامه دارد.



