به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معصومه نوروزی گفت: از امروز بارش باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید لحظه‌ای، خیزش گرد وخاک، انتقال گرد و غبار رقیق وکاهش دید و کیفیت هوا تا سه شنبه در استان پیش بینی می‌شود. وی افزود: این سامانه همه مناطق استان شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، بن، شهرکرد، فرخ شهر، سامان، بروجن، کیار (شلمزار)، لردگان، فلارد، خان میرزا (آلونی) را در بر می‌گیرد.