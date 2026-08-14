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امام جمعه سنندج با قدردانی از ۱۶۵ روز میدان داری مردم در برابر هجمههای دشمنان گفت: کردستانیهای مرزدار همواره برای حفظ انقلاب و اسلام در میدان بوده و خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج گفت: مردم ولایت مدار ایران خصوصاً کردستانیهای غیور برای حفاظت و حراست از انقلاب از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد
وی با قدردانی از ۱۶۵ روز میدان داری مردم در برابر هجمههای دشمنان گفت: کردستانیهای مرزدار همواره برای حفظ انقلاب و اسلام جانانه در میدان بودهاند و خواهند بود
امام جمعه سنندج با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول به تشریح ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرداخت و گفت: کمک به حفظ وحدت و همدلی از صفات پیامبر مکر اسلام است و ما هم به عنوان پیروان ایشان باید در این مسیر گام برداریم.
ماموستا رستمی با بیان اینکه امروز دشمن میخواهد از طریق ایجاد تفرقه و توطئه بین اقوام و مذاهب به انقلاب و اسلام ضربه بزند افزود باید با اتحاد و یکپارچگی و هوشیاری توطئههای دشمنان را خنثی بکنیم
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه تورم و فشار اقتصادی زندگی را برای مردم سخت کرده است از مسئولان خواست با جدیت و تلاش بیشتر برای رفعایم معظل گام بردارند.