به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج گفت: مردم ولایت مدار ایران خصوصاً کردستانی‌های غیور برای حفاظت و حراست از انقلاب از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد

وی با قدردانی از ۱۶۵ روز میدان داری مردم در برابر هجمه‌های دشمنان گفت: کردستانی‌های مرزدار همواره برای حفظ انقلاب و اسلام جانانه در میدان بوده‌اند و خواهند بود

امام جمعه سنندج با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول به تشریح ویژگی‌های شخصیتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرداخت و گفت: کمک به حفظ وحدت و همدلی از صفات پیامبر مکر اسلام است و ما هم به عنوان پیروان ایشان باید در این مسیر گام برداریم.

ماموستا رستمی با بیان اینکه امروز دشمن می‌خواهد از طریق ایجاد تفرقه و توطئه بین اقوام و مذاهب به انقلاب و اسلام ضربه بزند افزود باید با اتحاد و یکپارچگی و هوشیاری توطئه‌های دشمنان را خنثی بکنیم

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه تورم و فشار اقتصادی زندگی را برای مردم سخت کرده است از مسئولان خواست با جدیت و تلاش بیشتر برای رفع‌ایم معظل گام بردارند.