بامداد امروز، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان مهریز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس استان یزد، دکتر جواد سهیلی، رئیس اورژانس استان یزد گفت: بامداد امروز جمعه ۲۳ مردادماه، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور مسجد ابوالفضل مهریز، پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دريافت تماس، اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و با همکاری هلال احمر مصدومین را جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.