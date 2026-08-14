پنج مصدوم به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو در مهریز
بامداد امروز، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان مهریز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس استان یزد، دکتر جواد سهیلی، رئیس اورژانس استان یزد گفت: بامداد امروز جمعه ۲۳ مردادماه، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور مسجد ابوالفضل مهریز، پنج نفر مصدوم شدند.
وی افزود: بلافاصله بعد از دريافت تماس، اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و با همکاری هلال احمر مصدومین را جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.