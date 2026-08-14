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کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد تا اواسط هفته پیش رو پدیده غالب جوی استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالله علی عسکریان افزود: براساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده آسمان استان در طول روز صاف تا قسمتی ابری در ساعات شب افزایش ابر، گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
وی گفت: در این مدت در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد به نسبت شدید خواهد بود و در برخی مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان حداقل دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می کند.