نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه گفت: جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکا علیه ایران، وحدت ملی، قدرت نیرو‌های مسلح و اداره کشور به دست رهبری را به عنوان سه ضلع قدرت ایران به جهانیان نشان داد.

وحدت ملی، قدرت نیرو‌های مسلح و رهبری، سه ضلع اقتدار ایران است

وحدت ملی، قدرت نیرو‌های مسلح و رهبری، سه ضلع اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام، با تبیین اینکه ایرانیان ملتی با فرهنگ هستند که هیچ‌گاه به هیچ کشوری متعرض نشده و آغازگر هیچ جنگی در تاریخ کهن خود نبوده‌اند، گفت: امروز جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکا علیه ملت ایران باعث شده وحدت ملی، قدرت نیرو‌های مسلح و اداره کشور به دست باکفایت رهبر معظم انقلاب، سه ضلع قدرت ایران به جهانیان نشان داده شود.

وی دست برتر ایران در مقابل دشمن را باعث سردرگمی ترامپ و یاوه‌گویی و ضد و نقیض‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا دانست و افزود: ایران اسلامی امروز به عنوان یک هژمون فرامنطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است، به‌طوری که خود سیاستمداران آمریکایی اعلام می‌کنند ایران در حال تقویت دست برتر خود و تحمیل واقعیت جدیدی در مورد تنگه هرمز است.

امام جمعه ایلام به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به ترکیه و قایم شدن او در کامیون تهیه و توزیع غذا اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور کشوری که دارای ماهواره، موشک و هواپیمای پیشرفته جهان است، از ضعف و ترس جان خود را حفظ می‌کند و از ایران اسلامی می‌ترسد که نشان از قدرت پوشالی آمریکا دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتصابات اخیر فرماندهان نظامی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و این انتصابات را باعث اقتدار ایران اسلامی دانست و به فرماندهان منصوب‌شده تبریک گفت.

امام جمعه ایلام همچنین از ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌بندوباری‌ها ابراز نارضایتی کرد و آن را نقشه دشمن دانست و از مردم و مسئولان خواست با افرادی که به صورت سازماندهی‌شده باعث این ناهنجاری‌ها می‌شوند، برخورد قاطع و عاجل صورت دهند.

وی در پایان از حضور حماسی شبانه مردم در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام تقدیر کرد و تجمع شبانه را باعث وحدت، اقتدار، امنیت و قدرت ملی دانست.

.نماز پرشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد