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روایت رسوایی

روایت رسوایی تازه‌ای که ترامپ در سفر اخیرش به ترکیه به بار آورده حالا بسیاری را به یاد یک سفر انداخته است سفری با چراغ‌های خاموش به عراق.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۱۶:۱۵
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برچسب ها: ترامپ ، ترکیه ، نشست ناتو
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