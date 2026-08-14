سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهمور جنایتکار آمریکا به ترکیه بار دیگر با حاشیه‌هایی همراه شده و بازتاب آن، خاطره سفر چراغ‌خاموش رئیس‌جمهور آمریکا به عراق را در رسانه‌ها و افکار عمومی زنده کرده است.