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رسوایی تازه ترامپ در ترکیه؛ خاطره سفر چراغ‌خاموش به عراق زنده شد

سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهمور جنایتکار آمریکا به ترکیه بار دیگر با حاشیه‌هایی همراه شده و بازتاب آن، خاطره سفر چراغ‌خاموش رئیس‌جمهور آمریکا به عراق را در رسانه‌ها و افکار عمومی زنده کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۱۶:۱۵
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برچسب ها: ترامپ ، ترکیه ، نشست ناتو
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