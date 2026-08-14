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رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نتایج پایش ایمنی هتلهای پایتخت گفت: از میان ۲۱۷ هتل شناساییشده، تنها چهار هتل موفق به دریافت تأییدیه آتشنشانی شدهاند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد ایمنی در مراکز اقامتی همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی با اشاره به وضع ایمنی هتلهای پایتخت گفت: تاکنون ۲۱۷ هتل شناسایی و پایش شدهاند که از این تعداد، برای ۹۱ هتل پرونده تشکیل شده است. بسیاری از این مراکز نیز دستورالعملهای ایمنی را دریافت کردهاند، اما این اقدامات متأسفانه به ایمنسازی مؤثر منجر نشده و تنها چهار هتل موفق به دریافت تأییدیه آتشنشانی شدهاند و در زمره مراکز اقامتی ایمن قرار دارند.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای ارتقای ایمنی هتلها افزود: به انجمن هتلداران پیشنهاد کردیم تفاهمنامهای با سازمان آتشنشانی منعقد شود تا بتوانیم در حوزه ایمنی به هتلها کمک کرده و روند اجرای الزامات ایمنی را تسهیل کنیم، اما متأسفانه از این پیشنهاد استقبال نشد؛ این در حالی است که طی سالهای گذشته بارها شاهد وقوع حریق در مراکز اقامتی بودهایم.
بابایی یکی از مهمترین چالشهای ایمنی در هتلها را ناآشنایی مسافران با محیط ساختمان دانست و گفت: افراد در محل سکونت خود معمولاً مسیرهای خروج را میشناسند، اما مسافران شناخت کافی از فضای هتل ندارند. اگر حادثهای، بهویژه در ساعات شب، رخ دهد و افراد از خواب بیدار شوند، ممکن است نتوانند موقعیت خود را تشخیص دهند یا مسیر خروج را پیدا کنند و همین مسئله میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به نبود آمار جامع از مراکز اقامتی گفت: بارها از دستگاههای مسئول درخواست ارائه آمار کردیم، اما اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نگرفت. در نهایت این موضوع به مناطق شهرداری واگذار شد تا آمار هتلها را جمعآوری کنند، اما اطلاعات ارائهشده نیز کامل و دقیق نیست. با این حال، آنچه روشن است، تعداد بسیار اندک هتلهایی است که موفق به دریافت تأییدیه آتشنشانی شدهاند؛ موضوعی که از وجود چالشهای جدی در این حوزه حکایت دارد و تا حدودی وضعیت ایمنی برخی مدارس را یادآوری میکند.
وی ادامه داد: در بسیاری از مراکز اقامتی، تمرکز اصلی بر هتلینگ، جلوههای ظاهری، نازککاری و فینیشینگ ساختمان است و متأسفانه الزامات ایمنی و استانداردهای آتشنشانی در اولویت قرار نمیگیرد. این در حالی است که غفلت از ایمنی به دلیل توجه بیش از حد به جنبههای تجاری و اقتصادی، موضوعی نگرانکننده است.
بابایی تأکید کرد: انجمن هتلداران باید از طریق سازوکارهای صنفی، هتلها را به دریافت تأییدیه آتشنشانی ملزم کند، اما متأسفانه هنگام تمدید مجوز فعالیت هتلها نیز این موضوع بهعنوان یک الزام مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همانند مراکز درمانی، دریافت تأییدیه آتشنشانی برای هتلها نیز به یک الزام قانونی تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که طی سالهای آینده بخش قابل توجهی از مراکز اقامتی به استانداردهای ایمنی دست یابند و روند ایمنسازی هتلهای پایتخت با سرعت بیشتری دنبال شود.