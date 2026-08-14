نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت گفت: مدرسه شهرک سیداحمد خمینی هفته آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش به طور رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اکبر رنجبرزاده افزود: عملیات اجرایی این طرح که سال ۹۵ آغاز شده بود تا سال‌ها پیشرفت فیزیکی کمی داشت، اما با شتاب گرفتن کار در دو سال اخیر بالاخره هفته آینده افتتاح می شود.

او با بیان اینکه شهرک سیداحمد پرتراکم‌ترین نقطه اسدآباد است، تصریح کرد: راه اندازی این مدرسه ضروری ترین کار برای منطقه بود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تجهیزات و نیروی انسانی لازم نیز برای این مدرسه پیش بینی شده است.

رنجبرزاده افزود: این مدرسه در دو شیفت و در دوره ابتدایی فعالیت خواهد کرد.

به علت عدم وجود مدرسه در شهرک سیداحمد هر ساله و همزمان با فعالیت مدارس ترافیک شدیدی در خیابان اصلی شهر اسدآباد ایجاد می شد که انتظار می رود با این افتتاح ترافیک به حداقل برسد.