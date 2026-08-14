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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین در کشور، گفت: مصرف انرژی در کشور ما زیاد است و باید به طرف مدیریت مصرف و بهینه سازی برویم و افزایش قیمت ها نباید به قشرهای متوسط جامعه آسیب بزند.

وی در ادامه به ماجرای فرار رئیس جمهور ترسوی آمریکا از ترکیه اشاره کرد و افزود: ترامپ از ترس انتقام ملت‌های آزاده جهان، به صورت پنهانی فرار کرد که نشان دهنده عاقبت جنایتکاران است.

امام جمعه رشت در ادامه با بیان اینکه مقابله با معصیت‌های اجتماعی به شیوه‌های رفتاری و گفتاری قابل پیگیری است، گفت: در شیوه رفتاری، نحوه تعامل و برخورد حاکم اسلامی و مدیران جامعه باید به گونه‌ای باشد که از گسترش معصیت و هنجارشکنی در جامعه جلوگیری شود.

آیت الله فلاحتی با اشاره به آیه ۴۱ سوره مبارکه حج افزود: مسئولان و مدیران جامعه اسلامی در قبال حفظ هنجار‌های دینی و اجتماعی مسئولیت دارند و باید با رعایت موازین شرعی و قانونی، از گسترش فساد، انحرافات و هنجارشکنی‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان ملت ایران را ملت مومن، شجاع و قهرمان دانست که هیچ ترسی از ابرقدرت‌های پوشالی ندارد.

وی گفت: انسان‌های آزاده، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، به زودی ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار را به درک واصل خواهند کرد.

امام جمعه رشت کودتای ۲۸ مرداد و کنار زدن مصدق را گواهی بر دشمنی تاریخی آمریکا با ملت ایران دانست و افزود: برخی بیان می‌کنند که علت دشمنی آمریکا با ایران، از تسخیر سفارتخانه شان آغاز شد، اما این سفارتخانه، جاسوس‌خانه‌ای علیه ملت ایران و نظام اسلامی بود و کودتا‌ها را در آن طراحی می‌کردند.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) از حرکت عاقلانه و عاملانه دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی تعبیر به انقلاب دوم کرد، افزود: آمریکا از سال ۱۳۳۲ مواضع بدی را علیه ایران گرفت و غارتگری منابع ملی به ویژه نفت را در دستور کار قرار داد و در طول ۴۷ سال گذشته نیز شاهد طراحی جنگ‌ها و کودتا‌ها و فتنه‌ها و تحریم‌ها و... علیه ایران بودیم که نشان دهنده اوج دشمنی آمریکاست.

آیت الله فلاحتی ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا را یک الگوی جهانی دانست و افزود: ملت‌های دنیا باور کرده‌اند که می‌توانند در برابر استکبار ایستادگی کنند و امروز شاهد مقاومت یمن قهرمان در برابر آل سعود هستیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب و پیمان ابراهیم را از جمله نقشه‌های آمریکا برای تهدید کردن ایران دانست و گفت: کشور‌های عربی منطقه به پایگاه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و امت اسلام تبدیل شده‌اند.

وی ملت ایران و ملت آزاده جهان را دلداده رهبر شهید دانست و افزود: هرگز رهبر شهیدمان را فراموش نخواهیم کرد که تا آخرین لحظه در کنار ملت ایستاد و مقاومت کرد و جانش را داد.

امام جمعه رشت همچنین از دولت فرانسه بابت ادعای حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: دولت فرانسه در برابر کشتار دانش آموزان مینابی و شهادت پنج هزار ایرانی و مجروحیت ۳۰ هزار نفر سکوت کرد، اما در جریان مجازات افرادی که در ایران دست به کشتار مردم بی گناه زدند، نگران حقوق بشر شده است.

آیت الله فلاحتی، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ را گرامی داشت و گفت: آزادگان سرافراز در زندان‌های رژیم بعث عراق بسیار سختی کشیدند، اما با عزت به کشور بازگشتند.