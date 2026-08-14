به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه نقدینگی داخلی باید به سمت کارگاه‌های کوچک تولیدی و تعاونی‌ها جهت‌دهی شود افزود: انجام این مهم سبب می‌شود از بروز تورم‌های ناشی از سوداگری جلوگیری به عمل آید.

وی بیان کرد: شرایط اقتصادی و تورم موجود، حاصل سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که پیش‌تر تجویز شده است نسخه‌ای که خود بیمار باشد، نمی‌تواند شفا‌بخش اقتصاد کشور باشد.

امام جمعه موقت بوشهر ادامه داد: حفظ ارزش پول ملی جزء لاینفک اقتدار ملی و اقتصادی است و تصمیم‌گیری‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشد که ثروت ملی را افزایش دهد، نه اینکه با بی‌مبالاتی و تعارض منافع، ارزش پول ملی کاهش یابد.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی گفت: دشمن در حال پیشبرد یک «جنگ نرم» و «جنگ تمدنی» است تا از درون، سبک زندگی ایرانی اسلامی را تخریب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واقعه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه شروع دشمنی‌های آشکار و همه‌جانبه «شیطان بزرگ» علیه ایران اشاره کرد و افزود: این دشمنی‌ها تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی کشور را در بر گرفته بود.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به اینکه در آن دوره شاه کشور عملاً مجری سیاست‌های آمریکا بود، اضافه کرد: اعتماد به آمریکایی‌ها، زمینه‌ساز این سلطه ۲۵ساله شد.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر اینکه ملت ایران در بعثت دوباره خود خواهان بیرون راندن دشمنان از منطقه است، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن فتنه‌ها و توطئه‌های متعددی از جمله جنگ ۸ ساله، ترور‌های داخلی و تجزیه‌طلبی را طراحی کرد، اما با هوشیاری ملت و شعار «الله اکبر»، تمامی این نقشه‌ها نقش بر آب شد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان عالی کشور برای مقابله با این هنجارشکنی‌ها، اظهار داشت: باید با فرهنگ‌سازی و آموزش، در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کرد؛ چرا که مملکت اسلامی تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود و فرهنگ ناب، ستون اصلی این نظام است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی ضمن قدردانی از هیئت‌های مذهبی، مواکب و نهاد‌های دینی برای برگزاری مراسم ماه محرم و صفر و اربعین حسینی، از مردم بوشهر به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی و همچنین از کارکنان زحمتکش صنعت برق که در گرمای شدید برای پایداری شبکه تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.