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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان از کسب مقام نخست و مدال طلای مسابقات بینالمللی آشپزی در جشنواره فرهنگ و غذای «ناواسارد» ارمنستان توسط فرشته رهبر، نماینده شایسته استان گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین ابراهیمی، با تبریک کسب مقام نخست و مدال طلای مسابقات بینالمللی آشپزی جشنواره فرهنگ و غذای ناواسارد در کشور ارمنستان توسط فرشته رهبر از مدرسین حوزه خوراک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند، باعث افتخار جامعه آموزشی، فعالان حرفهای و خانواده بزرگ گردشگری گیلان است و بار دیگر ظرفیت بالای نیروهای متخصص، خلاق و آموزشدیده استان را در عرصههای ملی و بینالمللی به نمایش گذاشت.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به اهمیت حضور مؤثر نمایندگان گیلان در رویدادهای تخصصی فرامرزی گفت: جشنواره ناواسارد از جمله رویدادهای فرهنگی و گردشگری است که با تمرکز بر فرهنگ، هنر و گردشگری برگزار میشود و بخش مسابقات بینالمللی آشپزی آن، بستری حرفهای برای رقابت، تبادل تجربه، معرفی ذائقههای بومی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتها را فراهم میکند.
او در ادامه افزود: گردشگری خوراک، یکی از مؤلفههای برجسته هویت فرهنگی و ظرفیتهای راهبردی توسعه گردشگری در استان گیلان بهشمار میرود؛ ظرفیتی که با اتکا به تنوع اقلیمی، فراوانی محصولات کشاورزی، شیوههای اصیل طبخ و میراث زنده آشپزی محلی، نقش مؤثری را در معرفی فرهنگ و سبک زندگی مردم این سرزمین به گردشگران داخلی و خارجی ایفا میکند.
ابراهیمی ادامه داد: کسب مدال طلا در این رقابت بینالمللی، نمادی از توان حرفهای بانوان گیلانی و ظرفیت قابل اتکای استان در حوزه آموزش، تولید محتوا و ارائه تجربههای اصیل خوراکی است. چنین افتخاراتی میتواند زمینهساز تقویت برند گردشگری خوراک گیلان و گسترش دیپلماسی فرهنگی از مسیر سفره، طعم و میراث ناملموس باشد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان در پایان ضمن قدردانی از سرکار خانم فرشته رهبر، خاطرنشان کرد: آموزش تخصصی و حمایت از استعدادهای جوان میتواند زمینهساز حضور و تداوم درخشش گیلان در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.