پیگیری‌های رسانه ملی درباره کمبود مواد ناریه معادن به نتیجه رسید و مجوز واردات این مواد برای تأمین نیاز بخش معدن صادر شد؛ اقدامی که می‌تواند روند استخراج و تأمین خوراک صنایع معدنی را تسهیل کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ کمبود مواد ناریه در ماه‌های گذشته به یکی از مشکلات جدی بخش معدن کشور تبدیل شده بود؛ مشکلی که به‌ویژه در معادن روباز، روند عملیات استخراج و تأمین خوراک صنایع بزرگ معدنی از جمله فولاد، مس و سرب و روی را تحت تأثیر قرار داده بود.

محدودیت در تأمین داخلی، مشکلات واردات و ضرورت رعایت الزامات قانونی، باعث شد تأمین پایدار این مواد به مطالبه جدی معدنکاران تبدیل شود. رسانه ملی با پیگیری ابعاد مختلف این موضوع، کمبود مواد ناریه و آثار آن بر تولید معدنی کشور را مورد توجه قرار داد؛ پیگیری‌هایی که در نهایت با ورود دستگاه‌های مسئول، به صدور مجوز واردات برای تأمین نیاز معادن منجر شد.



صدور مجوز‌های لازم برای واردات مواد ناریه





دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در همین خصوص در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به چالش‌های تأمین مواد ناریه در معادن گفت: طبق قانون، تولید این مواد بر عهده وزارت دفاع است، مگر در مواردی که این وزارتخانه مجوز تولید را به سایر مجموعه‌ها واگذار کند.

سعید صمدی با بیان اینکه واردات مواد ناریه نیز نیازمند دریافت مجوز‌های قانونی است، افزود: سال گذشته به دلیل مشکلات ایجاد شده در تأمین داخلی، بخشی از نیاز معادن از طریق واردات تأمین شد و اکنون وزارت دفاع اعلام کرده است که مجوز‌های لازم برای واردات مواد ناریه مورد نیاز معادن صادر خواهد شد.

وی تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند بخشی از دغدغه معدنکاران برای دسترسی پایدار به مواد مورد نیاز عملیات آتش‌باری را برطرف کند.

مشارکت بخش خصوصی در زنجیره تأمین مواد ناریه

رضا طلائی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز در پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اهمیت تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد: تأمین این مواد مطابق قانون تحت نظارت صنایع وزارت دفاع انجام می‌شود و به دلیل کاربرد‌های خاص و ملاحظات امنیتی، فرآیند تولید و واردات آن دارای ضوابط مشخصی است.

وی افزود: در مقاطعی به دلیل شرایط خاص کشور، محدودیت‌هایی در تأمین مواد ناریه ایجاد شد، اما با ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده و همکاری بخش خصوصی در زنجیره تأمین مواد شیمیایی، بخشی از نیاز کشور تأمین شده است.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: فعالان معدنی بیش از آنکه به دنبال تولید مستقل مواد ناریه باشند، خواهان تأمین منظم و پایدار این مواد هستند و وزارت دفاع نیز برای رفع این دغدغه، همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار داده است.

آمادگی وزارت دفاع برای تسریع در واردات و ترخیص مواد ناریه

سردار سیدمجید ابن‌الرضا نیز با اشاره به موضوع واردات مواد ناریه برای معادن گفت: برای هر مجموعه‌ای که امکان واردات این مواد را داشته باشد، مشکلی وجود ندارد و مجوز‌های لازم صادر خواهد شد، البته باید الزامات قانونی و نظارتی رعایت شود.

وی افزود: وزارت دفاع آمادگی دارد برای تأمین نیاز معادن همکاری لازم را انجام دهد و ظرفیت‌های خود را برای حل این مشکل به کار گیرد.

سرپرست وزارت دفاع همچنین درباره ترخیص مواد ناریه وارداتی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای تسریع در فرآیند ترخیص انجام شده تا مواد واردشده بدون معطلی و با رعایت نظارت‌های لازم، در اختیار بخش معدن قرار گیرد.

با صدور مجوز واردات مواد ناریه، یکی از موانع مهم پیش روی معادن کشور در مسیر استمرار تولید در حال برطرف شدن است؛ موضوعی که می‌تواند به پایداری زنجیره تأمین صنایع معدنی و جلوگیری از توقف عملیات استخراج کمک کند.



