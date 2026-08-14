مراسم تشییع و بدرقه استاد حسین خواجه امیری صبح امروز با حضور استادان موسیقی و اهالی هنر مقابل تالار وحدت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران در مراسم تشییع استاد حسین خواجه امیری گفت: ایرج ادامه مکتب آواز اصفهان بود؛ در طول تاریخ اصفهان همواره خاستگاه فرهنگ و هنر بوده است.

وی افزود: در طول تاریخ از اصفهان شخصیت‌های برجسته‌ای برخاسته‌اند که بر تارک موسیقی ایران می‌درخشند از جمله استاد تاج، حسن کسایی و جلیل شهناز و ایرج هم یکی از این چهره‌های مطرح است.

در ادامه پس از آوازخوانی استاد علیرضا افتخاری، علی جهان دار خواننده و پیشکسوت آواز در سخنانی گفت: در آواز چهارنفر مدال طلا دارند که استاد ایرج از جمله آنان است.

در ادامه استاد محمد نوروزی به یاد استاد حسین خواجه امیری نی نواخت.

در پایان هم پیکر ایرج آواز ایران روی دستان طرفدارانش تشییع شد.