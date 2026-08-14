سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا در حملات اوکراین علیه کشورش دست دارد، پاسخگویی واشنگتن را در این زمینه خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو معتقد است ایالات متحده به شدت در حملات اوکراین علیه این کشور دست دارد و این موضوع را با واشنگتن مطرح کرده است.

وی گفت که حمایت ایالات متحده از اوکراین در حملات به روسیه شامل ارائه اطلاعات است.

لاوروف که این اظهارات را در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی روسیه ارائه می‌کرد، افزود: «ما مجموعه‌ای از پرسش‌ها را به وزارت امور خارجه ایالات متحده ارسال کرده و درخواست توضیح نموده یم، از جمله در مورد داده‌های اطلاعاتی و این واقعیت که آمریکا در سازماندهی و اجرای حملات به عمق خاک روسیه و اهداف غیرنظامی بسیار عمیق‌تر دست دارد. ما منتظر پاسخ هستیم.»

رویترز خاطرنشان کرده است که آمریکا از ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴) که علیه ایران وارد جنگ شده است، تلاش‌های میانجی‌گرانه میان مسکو و کی‌یف را متوقف کرده و هیچ مذاکره صلحی در مورد اوکراین انجام نشده است.

لاوروف به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه که یک سال پیش در دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که مسکو آماده حمایت از پیشنهاد‌های صلح ایالات متحده است، گفت: «دونالد، شما برای ما پیشنهاد‌هایی فرستادید و من در مورد آنها فکر کرده‌ام. مواردی وجود دارد که نیاز به مصالحه دارند. اما من پیشنهاد‌های شما را به همان شکلی که ارسال کرده‌اید، می‌پذیرم.».

اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، هرگونه توافق در این دیدار را رد کرده و گفته است که اگر توافقی حاصل شده بود، جنگ اکنون تمام شده بود.

لاوروف در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی اضافه کرد که پوتین مایل است در صورت بازگشت نمایندگان ترامپ در مورد اوکراین، آنها را بپذیرد. وی در عین حال خاطرنشان کرد که «سوال این است که آنها چه چیزی را با خود خواهند آورد.»

وزیر امورخارجه روسیه همچنین تاکید کرد که مسکو تلاش‌های خود برای از بین بردن هرگونه تدارکات غربی ،برای ارتش اوکراین را افزایش می‌دهد.

این دیپلمات عالیرتبه روس تصریح کرد: «ما روش‌های خود را بسیار سخت‌گیرانه‌تر خواهیم کرد تا هر چیزی که ماشین جنگی کی‌یف را تغذیه می‌کند، نابود کنیم. ما در حال حاضر هم این کار را انجام می‌دهیم.»