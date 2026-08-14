امام جمعه یزد:
اسرائیل و آمریکا میخواهند با تفرقهافکنی قدرت ما را بگیرند
آیتالله ناصری، امام جمعه یزد و نماینده ولیفقیه در این استان، در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تاکید کرد و گفت: همه بايد مشتها را گره کنيم و در مقابل آمريکا بايستيم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
آیتالله ناصری، خطیب نماز جمعه یزد با اشاره به خباثتها و توطئههای اسرائیل گفت: امروز اسرائیل و آمریکا میخواهند با تفرقهافکنی، قدرت ما را بگیرند و بر ما مسلط شوند.
نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: همه ما باید حواسمان جمع باشد چرا که دشمن همه همت و توان خود را به کار گرفته تا ما را ضعیف کند.
امام جمعه یزد بر پایبندی بر وحدت و همدلی تاکید کرد و افزود: همه باید مشتها را گره کنیم و در مقابل آمریکا بایستیم.
آیتالله ناصری با بیان اهمیت مقاومت در برابر دشمن به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این جنگ ارادههاست. اگر با اراده در مقابل دشمن بایستیم و سست نشویم، پیروز خواهیم شد.
خطیب نماز جمعه یزد افزود: سازش با دشمن، انسان را ذلیل میکند. وقتی ما مقاومت و ایستادگی نداشته باشیم، خوار و ذلیل میشویم و خداوند به ما کمک نمیکند.
نماینده ولی فقیه در استان نتیجه مقاومت را پیروزی و عزت اسلامی دانست و افزود: اگر صبر کنیم، خداوند به ما کمک خواهد کرد.
امام جمعه یزد گفت: اگر شما به کشور لیبی نگاه کنید، میبینید لیبی کشوری پر از نفت و پول بود، اما در مقابل آمریکا کوتاه آمد و همه اینها به دست آمریکاییها افتاد و حالا دارند نفت و اموالش را میبرند؛ چون قذافی در مقابل اینها مقاومت نکرد.
آیتالله ناصری افزود: عربستان سعودی با همه نفتی که دارد، ذلیلترین آدم است. چرا ذلیل هستند؟ چون در مقابل آمریکا نمیایستند.
خطیب نماز جمعه یزد گفت: الان همه دنیا میگویند ایران پیروز است. آمریکا با داشتن این همه قدرت، نتوانست در برابر ایران پیروز شود. همه اینها نتیجه مقاومت است و باید آنها را حفظ کنیم.