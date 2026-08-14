به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دانشگاه سیدجمال در خصوص جزییات این موضوع گفت: طبق اسناد و تصاویر موجود، ماشین خدمات شهرداری اسدآباد، پسماند‌ها را در این نقطه ریخته و فشار وارده موجب ریختگی یک قسمت و ترک خوردن بخش دیگری از دیوار شده است.

سلیمانی افزود: طبق قوانین، شهرداری باید خود عامل بازدارنده در موضوع پسماند‌ها باشد، اما در این مورد، موضوع جور دیگری رقم خورده است.

او با ابراز نگرانی از احتمال وقوع حوادث از طریق این جداره تأکید کرد: بر طبق اعلام ستاد بحران، امسال احتمال وقوع سیلاب وجود دارد که در این صورت، همین شکستگی دیوار، موجب ایجاد حوادثی خواهد شد.

سلیمانی تصریح کرد: کارشناس حقوقی دانشگاه یک بار برای پیگیری موضوع به شهرداری مراجعه کرده، اما نتیجه خاصی نگرفته است.

شهردار اسدآباد، اما نظر دیگری درباره این دیوار دارد و می گوید: بخش خصوصی، عامل وقوع این اتفاق بوده و شهرداری نقشی در آن نداشته است.

هوشمندی افزود: در روز‌های آینده برای رفع این سوءتفاهم نشستی با دانشگاه سیدجمال برگزار خواهیم کرد.

او گفت: شهرداری تاکنون کمک‌های زیادی به دانشگاه سیدجمال داشته و نباید این ذهنیت ایجاد شود تاکنون هیچ همکاری بین این دو مرکز وجود نداشته است.