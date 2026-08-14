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وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر اسرائیل از ورود به مرحله دوم طرح صلح غزه خودداری کند و آمریکا فشار لازم را بر تلآویو وارد نکند، ترکیه، قطر و مصر ممکن است بهصورت مشترک اقدامات رادیکالی انجام دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ هاکان فیدان این اظهارات را در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مصر در شهر العلمین مطرح کرد و گفت: آنکارا، قاهره و دوحه همچنان همراه با آمریکا برای اجرای طرح صلح غزه میانجیگری میکنند.
فیدان با انتقاد از دولت بنیامین نتانیاهو افزود: اسرائیل تاکنون تمایلی برای اجرای تعهدات مربوط به مرحله دوم نشان نداده و این وضعیت میتواند کشورهای میانجی را به اتخاذ موضعی مشترک و جدید وادار کند.
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: هدف اسرائیل، بیرون راندن فلسطینیها از غزه و باقی نگذاشتن فلسطینیان در این منطقه است و جامعه جهانی باید فشار بر نتانیاهو را افزایش دهد.
فیدان در بخش دیگری از سخنانش ائتلاف سه جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را یک تحول تاریخی برای منطقه توصیف کرد و افزود: کشورهای منطقه باید بیش از گذشته مسئولیت حل مشکلات امنیتی خود را بر عهده بگیرند.