وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر اسرائیل از ورود به مرحله دوم طرح صلح غزه خودداری کند و آمریکا فشار لازم را بر تل‌آویو وارد نکند، ترکیه، قطر و مصر ممکن است به‌صورت مشترک اقدامات رادیکالی انجام دهند.

اگر به اسرائیل فشار نیاورید، ترکیه، مصر و قطر گام‌های رادیکالی برمی‌دارند

اگر به اسرائیل فشار نیاورید، ترکیه، مصر و قطر گام‌های رادیکالی برمی‌دارند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ هاکان فیدان این اظهارات را در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مصر در شهر العلمین مطرح کرد و گفت: آنکارا، قاهره و دوحه همچنان همراه با آمریکا برای اجرای طرح صلح غزه میانجی‌گری می‌کنند.

فیدان با انتقاد از دولت بنیامین نتانیاهو افزود: اسرائیل تاکنون تمایلی برای اجرای تعهدات مربوط به مرحله دوم نشان نداده و این وضعیت می‌تواند کشور‌های میانجی را به اتخاذ موضعی مشترک و جدید وادار کند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: هدف اسرائیل، بیرون راندن فلسطینی‌ها از غزه و باقی نگذاشتن فلسطینیان در این منطقه است و جامعه جهانی باید فشار بر نتانیاهو را افزایش دهد.

فیدان در بخش دیگری از سخنانش ائتلاف سه جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را یک تحول تاریخی برای منطقه توصیف کرد و افزود: کشور‌های منطقه باید بیش از گذشته مسئولیت حل مشکلات امنیتی خود را بر عهده بگیرند.