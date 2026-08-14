

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی در خطبه‌های نمازجمعه ی امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح از سوی رهبر معظم انقلاب گفت:انتصاب شایسته فرماندهانی از تبار فرماندهان دوران پرافتخار دفاع مقدس، نویدبخش روزهای بهتر، فتح و پیروزی‌های بیشتر برای ملت ایران است؛این فرماندهان از نسل دفاع مقدس هستند و حضور آنان می‌تواند زمینه‌ساز برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق اهدافی باشد که رهبر معظم انقلاب در مسیر مقابله با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ترسیم کرده‌اند.



امام‌جمعه خرم‌آبادبا اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور بیان کرد:قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، توانمندی‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و تلاش نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت کشور، از دستاوردهایی است که دشمنان را نگران کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران افزود: جنایت‌هایی که علیه مردم، بیمارستان‌ها، منازل و زیرساخت‌های ایران اسلامی در جنگ های اخیر انجام شده، نباید بدون پاسخ بماند و باید از مسیرهای دیپلماسی و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دنبال شود.



امام‌جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه امروز سرسخت‌ترین و پلیدترین دشمنان ملت ایران از هر گروه و جریانی از پیروزی‌های جمهوری اسلامی ناراحت هستند، گفت: دشمنان خارجی و وطن‌فروشان داخلی همه از اقتدار و موفقیت‌های ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی عصبانی هستند.



خطیب جمعه خرم‌آباد با تأکید بر نقش مردم در حمایت از نظام اسلامی بیان کرد: حضور مردم در صحنه‌ها همواره پشتیبان انقلاب و عامل شکست توطئه‌های دشمنان بوده است و این حضور حماسی و بابصیرت به ویژه در خیابان باید همچنان ادامه داشته باشد.



حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با قدردانی از برگزاری مراسم‌ عزاداری ماه‌های محرم و صفر و برنامه‌های باشکوه اربعین حسینی گفت: حضور همه ی عزاداران، هیئت‌های مذهبی، مجموعه های مردمی و دستگاه‌های دولتی در برگزاری این مراسم‌ها قابل تقدیر است.



وی با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول بیان کرد: این ماه یادآور هدایت، ارشاد، جهاد و فداکاری و بهار دل انسان‌های باایمان و بااخلاص است.



امام جمعه خرم آباد با اشاره به‌ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد باید به‌صورت جدی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول باید با افراد و مجموعه‌هایی که موجب آسیب به اعتماد عمومی می‌شوند، برخورد کنند.



وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی با اقدامات اساسی و کارشناسی قابل‌حل است، افزود:نیازمند تصمیم‌های دقیق، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت کارشناسان به ویژه در موضوع اخیر درخصوص قیمت بنزین هستیم.



حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: عفاف و حجاب از ارزش‌های مهم دینی و اجتماعی است و باید با روشنگری، فرهنگ‌سازی و اقدامات کارشناسی در جامعه تبیین شود و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.



