کتاب «شاید فردا» به قلم شارلوت اِی جل با تصویرگری آنا رامیرز گونزالز و ترجمه نسرین وکیلی، داستانی برای کودکان بالای هفت سال است که به کوشش انتشارات میچکا منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،کتاب «شاید فردا» داستانی درباره امید به زندگی و مدیریت غم و اندوه مرگ عزیزان است که به کودکان نشان می‌دهد زندگی ادامه دارد و نباید برای همیشه در غصه باقی بمانند.

از دست دادن برای همه موجودات زنده سخت است؛ حتی حیوانات هم بعدِ از دست دادن، حالتی از ناراحتی در خود نشان می‌دهند. غم و اندوهی که به‌خاطر از دست دادن چیزی یا کسی در وجود ما به وجود می‌آید، به صورت‌های مختلفی در چهره یا رفتارمان بروز پیدا می‌کند. حتی حدواندازه غمگین‌شدن از یک اتفاق یکسان در آدم‌های مختلف، متفاوت است. مثلا ممکن است کسی به‌خاطر از دست دادن یک دوست، جعبه‌ای سنگین شبیه تخته‌سنگ را که پر از غم است با خود حمل کند و به همه‌جا ببرد و آن شیء بزرگ و سنگین کاری کند که تمام لحظه‌های آن شخص در تنهایی و ناراحتی باشد. این قصه‌ی کتاب «شاید فردا» است.

داستان این کتاب درباره اِلبا است که تخته‌سنگی سنگین، راه‌رفتن او را کند کرده و نمی‌گذارد به هر کجا که می‌خواهد برود و با هر کسی بازی کند و تفریح و سرگرمی و شادی داشته باشد. از طرفی دلش هم نمی‌خواهد آن شیء سنگین را رها کند و دوست دارد در آن وضعیت باقی بماند. حالا باید چه‌کار کند؟ اینجاست که سروکله نوریس پیدا می‌شود؛ دوستی که در هر شرایطی کنار اِلبا می‌ماند و به او یاد می‌دهد چطور غم و غصه‌اش را بیان کند. نوریس به اِلبا می‌گوید احساس می‌کند چیزی درون تخته‌سنگ هست و قرار است بیرون بیاید ولی چطور و کِی، نمی‌داند. شاید فردا! و اِلبا منتظر این فرداهاست؛ اما اتفاقات طور دیگری رقم می‌خورند.

کتاب «شاید فردا» به مسئله غم و اندوه از دست دادن کسی می‌پردازد که با مرگ از ما دور شده است. این کتاب به کودکان نشان می‌دهد که باید غم و غصه‌شان را هنگام از دست دادن، مدیریت کنند و به زندگی ادامه دهند. البته این نکته صرفا برای کودکان آموزنده نیست و مهم است که همه انسان‌ها با این مسئله روبه‌رو شده و آگاهی و دانش خود را درباره مرگ و مدیریت غم و اندوه بعدِ فقدان بالا ببرند. کتاب کودک «شاید فردا» در این زمینه گزینه مطالعه مناسبی برای والدین و کودکان‌شان است و مربیان نیز می‌توانند دانش‌آموزان خود را از طریق این کتاب با مسئله مدیریت غم و مواجهه درست با مرگ عزیزان و اهمیت دوستی با دوستان برای کنار آمدن با این شرایط، آشنا کنند.

از دیگر نکات مهم و مثبت کتاب، تصویرگری آن است. تصاویر پر از رنگ و طرح کتاب که فضایی شاعرانه و آرام‌بخش و شاد برای کودکان ساخته است، فرصتی را مهیا کرده تا کودک با ماهیت زندگی‌بخش دوستی و شادی آشنا شده و ببیند که امیدوار بودن چقدر زیباست.

انتشارات میچکا، کتاب «شاید فردا» به قلم شارلوت اِی جل و تصویرگری آنا رامیرز گونزالز را به‌تازگی با ترجمه نسرین وکیلی در ۴۰ صفحه مصور رنگی و بهای ۴۸۵ هزار تومان برای کودکان بالای هفت سال منتشر کرده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

روز بعد باران می‌بارید. پروانه‌ها انگار کمی خیس شده بودند.

هرچند، هوا روی جنب‌وجوش نوریس تأثیری نگذاشته بود.

البا گفت: «با این کارهایت دارم سرگیجه می‌گیرم.»

نوریس گفت: «الآن وقت چای‌نوشیدن است.»

در سکوت و آرامش، زیر باران چای خوش‌طعمی نوشیدند.

نوریس گفت: «شاید فردا؟»

البا گفت: «شاید! اصلاً اگر فردایی بیاید.»

فردا نیامد؛ اما امروز دیگری آمد.