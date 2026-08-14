به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه بیش از ۳۵ هزار پرونده کارشناسی با محور‌های تعیین علت مرگ، روانپزشکی، معاینات و بررسی قصور پزشکی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی سراسر کشور ارجاع می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: بیش از ۶ هزار متخصص پزشکی قانونی در سراسر کشور به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، به کاهش زمان رسیدگی درخواست‌های مردم کمک می‌کند.