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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه بیش از ۳۵ هزار پرونده کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی سراسر کشور ارجاع میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه بیش از ۳۵ هزار پرونده کارشناسی با محورهای تعیین علت مرگ، روانپزشکی، معاینات و بررسی قصور پزشکی به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی سراسر کشور ارجاع میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: بیش از ۶ هزار متخصص پزشکی قانونی در سراسر کشور به پروندهها رسیدگی میکنند که استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، به کاهش زمان رسیدگی درخواستهای مردم کمک میکند.