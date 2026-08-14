بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای کاس‌احمدان فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب همزمان با ایام رحلت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در مسجد حضرت ولی عصر (عج) روستای کاس‌احمدان فومن با گرامیداشت یاد و خاطره آن عالم فقید و تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: آرامش و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایستادگی، مجاهدت و فداکاری بزرگانی است که باید یاد و خاطره آنان را همواره زنده نگه داشت.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، این ماه را سرشار از مناسبت‌های ارزشمند دینی دانست و آن را به مردم ایران اسلامی تبریک گفت.

استاندار گیلان با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل گفت: استکبار در دوره‌های مختلف تاریخی چهره‌های متفاوتی داشته، اما منطق آن همواره مقابله با آزادی، توحید و استقلال ملت‌ها بوده است.

حق‌شناس با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب و مقایسه آن با فشار‌های امروز قدرت‌های بزرگ علیه ملت‌ها افزود: تاریخ نشان می‌دهد جریان‌های سلطه‌گر همواره تلاش کرده‌اند با فشار و تحریم، اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کنند، اما فرهنگ مقاومت و ایستادگی می‌تواند این معادلات را تغییر دهد.

استاندار گیلان با اشاره به درس‌های عاشورا تصریح کرد: حق و باطل را نمی‌توان صرفاً با تعداد نیرو، امکانات و محاسبات مادی سنجید؛ عاشورا نشان داد که ایستادگی بر حقیقت می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ، ماندگار و اثرگذار باشد.

وی افزود: ملت ایران نیز با تکیه بر فرهنگ عاشورا، شهادت، مقاومت و دفاع از وطن، در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستاده است و اجازه نداده اراده قدرت‌های خارجی بر سرنوشت کشور تحمیل شود.

حق‌شناس با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این ایستادگی، همراهی و انسجام مردم در کنار نیرو‌های مسلح و مدافعان کشور بود؛ مردم ایران نشان دادند که دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی، موضوعی ملی و فراتر از گرایش‌ها و اختلافات است.

وی خاطرنشان کرد: در گیلان نیز فرهنگ ایثار و شهادت ریشه‌ای عمیق دارد و در بسیاری از خانواده‌ها و مناطق استان می‌توان نشانه‌های این فرهنگ را مشاهده کرد. این سرمایه اجتماعی، یکی از پشتوانه‌های امنیت و انسجام ملی کشور است.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همبستگی ملی نیاز داریم و نباید اختلافات و مسائل فرعی، ما را از منافع و مصالح اساسی کشور غافل کند.

حق‌شناس افزود: دشمن زمانی می‌تواند از فشار‌های خود نتیجه بگیرد که در داخل کشور شکاف و اختلاف ایجاد شود؛ بنابراین حفظ وحدت، تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی، از مهم‌ترین وظایف امروز همه مسئولان و آحاد جامعه است.

استاندار گیلان: ایران در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بازدارنده و مقتدر قرار دارد

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های قدرت‌های بزرگ، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه‌های مختلف و شکل‌گیری یک توان بازدارنده مؤثر است.

حق‌شناس یکی از عوامل مهم این توانمندی را فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: ملتی که از فداکاری و شهادت هراس ندارد، در برابر تهدید‌های بزرگ نیز تسلیم نخواهد شد.

استاندار گیلان با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و نیرو‌های کشور در جریان درگیری‌های اخیر افزود: شهادت فرماندهان و نیرو‌های نظامی نتوانست ساختار دفاعی کشور را متوقف کند و استمرار فعالیت نیرو‌های مسلح، نشان‌دهنده عمق و استحکام ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به عملیات‌های نیرو‌های مسلح در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: بخشی از این حماسه‌ها در تاریخ دفاعی کشور ماندگار خواهد شد و باید با روایت دقیق و مسئولانه، برای نسل‌های آینده تبیین شود.

حق‌شناس با تأکید بر نقش رسانه‌ها، مسئولان و صاحبان تریبون در روایت این حوادث اظهار کرد: نباید اجازه دهیم عظمت فداکاری‌ها و حماسه‌های ملت ایران به دلیل قرار گرفتن در متن حوادث، برای جامعه عادی شود؛ این رویداد‌ها باید به‌درستی ثبت، روایت و منتقل شوند.

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار افزود: سرمایه اصلی کشور، علاوه بر توانمندی‌های علمی، دفاعی و اقتصادی، مردم و انسجام اجتماعی است و هر اقدامی که به تقویت این سرمایه کمک کند، در مسیر منافع ملی قرار دارد.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) و فرهنگ عاشورا گفت: جریان زلال اهل‌بیت (ع) در طول قرن‌ها، با وجود فشار‌ها و محدودیت‌ها، استمرار یافته و امروز به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و اعتقادی ملت ایران تبدیل شده است.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: با تکیه بر فرهنگ اهل‌بیت (ع)، خون پاک شهیدان، وحدت و انسجام ملی و توانمندی‌های داخلی، می‌توان آینده‌ای مقتدرتر برای ایران رقم زد؛ ایرانی که امنیت، استقلال، عزت و تمامیت ارضی آن برای نسل‌های آینده حفظ شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه روستای کاس‌احمدان فومن زادگاه بزرگان و روحانیون و افراد برجسته همچون حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی نماینده ۲ دوره مردم شهرستان شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی بوده است از حضور مردم و همراهیشان در دوران انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف این نظام مقدس به ویژه بعد از شهادت رهبر شهید ایران قدردانی کرد.