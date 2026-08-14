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استاندار گیلان در این مراسم گفت : ملت ایران در بزنگاه تاریخی ، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب همزمان با ایام رحلت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در مسجد حضرت ولی عصر (عج) روستای کاساحمدان فومن با گرامیداشت یاد و خاطره آن عالم فقید و تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: آرامش و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایستادگی، مجاهدت و فداکاری بزرگانی است که باید یاد و خاطره آنان را همواره زنده نگه داشت.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول، این ماه را سرشار از مناسبتهای ارزشمند دینی دانست و آن را به مردم ایران اسلامی تبریک گفت.
استاندار گیلان با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل گفت: استکبار در دورههای مختلف تاریخی چهرههای متفاوتی داشته، اما منطق آن همواره مقابله با آزادی، توحید و استقلال ملتها بوده است.
حقشناس با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابیطالب و مقایسه آن با فشارهای امروز قدرتهای بزرگ علیه ملتها افزود: تاریخ نشان میدهد جریانهای سلطهگر همواره تلاش کردهاند با فشار و تحریم، اراده خود را بر ملتها تحمیل کنند، اما فرهنگ مقاومت و ایستادگی میتواند این معادلات را تغییر دهد.
استاندار گیلان با اشاره به درسهای عاشورا تصریح کرد: حق و باطل را نمیتوان صرفاً با تعداد نیرو، امکانات و محاسبات مادی سنجید؛ عاشورا نشان داد که ایستادگی بر حقیقت میتواند در برابر قدرتهای بزرگ، ماندگار و اثرگذار باشد.
وی افزود: ملت ایران نیز با تکیه بر فرهنگ عاشورا، شهادت، مقاومت و دفاع از وطن، در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده است و اجازه نداده اراده قدرتهای خارجی بر سرنوشت کشور تحمیل شود.
حقشناس با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر اظهار کرد: یکی از مهمترین جلوههای این ایستادگی، همراهی و انسجام مردم در کنار نیروهای مسلح و مدافعان کشور بود؛ مردم ایران نشان دادند که دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی، موضوعی ملی و فراتر از گرایشها و اختلافات است.
وی خاطرنشان کرد: در گیلان نیز فرهنگ ایثار و شهادت ریشهای عمیق دارد و در بسیاری از خانوادهها و مناطق استان میتوان نشانههای این فرهنگ را مشاهده کرد. این سرمایه اجتماعی، یکی از پشتوانههای امنیت و انسجام ملی کشور است.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همبستگی ملی نیاز داریم و نباید اختلافات و مسائل فرعی، ما را از منافع و مصالح اساسی کشور غافل کند.
حقشناس افزود: دشمن زمانی میتواند از فشارهای خود نتیجه بگیرد که در داخل کشور شکاف و اختلاف ایجاد شود؛ بنابراین حفظ وحدت، تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی، از مهمترین وظایف امروز همه مسئولان و آحاد جامعه است.
استاندار گیلان: ایران در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بازدارنده و مقتدر قرار دارد
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ، نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه کشور در حوزههای مختلف و شکلگیری یک توان بازدارنده مؤثر است.
حقشناس یکی از عوامل مهم این توانمندی را فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: ملتی که از فداکاری و شهادت هراس ندارد، در برابر تهدیدهای بزرگ نیز تسلیم نخواهد شد.
استاندار گیلان با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و نیروهای کشور در جریان درگیریهای اخیر افزود: شهادت فرماندهان و نیروهای نظامی نتوانست ساختار دفاعی کشور را متوقف کند و استمرار فعالیت نیروهای مسلح، نشاندهنده عمق و استحکام ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به عملیاتهای نیروهای مسلح در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: بخشی از این حماسهها در تاریخ دفاعی کشور ماندگار خواهد شد و باید با روایت دقیق و مسئولانه، برای نسلهای آینده تبیین شود.
حقشناس با تأکید بر نقش رسانهها، مسئولان و صاحبان تریبون در روایت این حوادث اظهار کرد: نباید اجازه دهیم عظمت فداکاریها و حماسههای ملت ایران به دلیل قرار گرفتن در متن حوادث، برای جامعه عادی شود؛ این رویدادها باید بهدرستی ثبت، روایت و منتقل شوند.
وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار افزود: سرمایه اصلی کشور، علاوه بر توانمندیهای علمی، دفاعی و اقتصادی، مردم و انسجام اجتماعی است و هر اقدامی که به تقویت این سرمایه کمک کند، در مسیر منافع ملی قرار دارد.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای اهلبیت (ع) و فرهنگ عاشورا گفت: جریان زلال اهلبیت (ع) در طول قرنها، با وجود فشارها و محدودیتها، استمرار یافته و امروز به یکی از مهمترین سرمایههای فرهنگی و اعتقادی ملت ایران تبدیل شده است.
حقشناس خاطرنشان کرد: با تکیه بر فرهنگ اهلبیت (ع)، خون پاک شهیدان، وحدت و انسجام ملی و توانمندیهای داخلی، میتوان آیندهای مقتدرتر برای ایران رقم زد؛ ایرانی که امنیت، استقلال، عزت و تمامیت ارضی آن برای نسلهای آینده حفظ شود.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه روستای کاساحمدان فومن زادگاه بزرگان و روحانیون و افراد برجسته همچون حجتالاسلام والمسلمین شفیعی نماینده ۲ دوره مردم شهرستان شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی بوده است از حضور مردم و همراهیشان در دوران انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف این نظام مقدس به ویژه بعد از شهادت رهبر شهید ایران قدردانی کرد.