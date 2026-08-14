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امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: باید با تأسی از سیره نبوی و با درک اهمیت «هفته وحدت»، بر مشترکات دینی خود تأکید کرده و از هر گونه سخن و عملی که موجب تفرقه و پراکندگی شود، پرهیز کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: باید با تأسی از سیره نبوی و با درک اهمیت «هفته وحدت»، بر مشترکات دینی خود تأکید کرده و از هر گونه سخن و عملی که موجب تفرقه و پراکندگی شود، پرهیز کنیم.
ماموستا مامد کلشینژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با تبریک ماه ربیعالاول اظهار داشت: در این ماه خداوند با ولادت با سعادت سرور و سالار عالمیان، حضرت محمد مصطفی (ص) نور و رحمت خود را بر جهان هستی تاباند و این ماه، یادآور تحول عظیمی در تاریخ بشریت است.
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در چنین روزهایی در مکه مکرمه چشم به جهان گشود و جهانی را که در تاریکی جهل، ظلم و بتپرستی فرو رفته بود، با نور توحید روشن ساخت.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: خداوند متعال در آیه ۱۰۷ سوره مبارکه انبیاء میفرماید: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»؛ «و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم»، پس این آیه، گویای عظمت وجود نازنین پیامبر (ص) است.
وی ادامه داد: ولادت ایشان، سرآغاز رحمتی بیکران برای همه عالمیان بود؛ رحمتی که به برکت آن، انسانها از ظلمت جهل نجات یافتند و به سوی نور هدایت رهنمون شدند.
ماموستا کلشینژاد با اشاره به اینکه هفته وحدت، میراث گرانبهای نبوی و انقلاب اسلامی است افزود: یکی از برکات بزرگ ماه ربیعالاول، نامگذاری فاصله میان دوازدهم تا هفدهم این ماه به نام «هفته وحدت» است.
وی ادامه داد: دوازدهم ربیعالاول به روایت اهل سنت و هفدهم آن به روایت شیعیان، سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) است و بنابراین به پیشنهاد بزرگان انقلاب اسلامی و با فرمان حکیمانه معمار کبیر انقلاب، امام خمینی (ره)، این ایام فرخنده به نام هفته وحدت نامگذاری شد تا مسلمانان در سراسر جهان، با وجود اختلافات جزئی در برخی آرا، بر اشتراکات عظیم خود تأکید کنند و در برابر دشمنان مشترک، متحد و یکپارچه باشند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: خود پیامبر اکرم (ص) نیز همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید داشت و میفرمود: «مومنان در دوستی و مهربانی با یکدیگر، مانند پیکری هستند که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا با تب و بیخوابی با او همدردی میکنند» و این حدیث شریف، نشان میدهد که وحدت و همبستگی، نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یک اصل ایمانی و ضرورت حیاتی برای پیکره امت اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان اسلام، بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان هستند و با دسیسههای مختلف، سعی دارند وحدت امت اسلامی را خدشهدار کنند و بنابراین باید با تأسی از سیره نبوی و با درک اهمیت «هفته وحدت»، بر مشترکات دینی خود تأکید کرده و از هر گونه سخن و عملی که موجب تفرقه و پراکندگی شود، پرهیز کنیم.
ماموستا کلشینژاد بیان کرد: وحدت، رمز عزت و سربلندی اسلام و اختلاف، مایه ذلت و شکست است و بنابراین از خداوند متعال میخواهیم که همگان را از برکات ماه ربیعالاول بهرهمند سازد و ما را در راه تحقق وحدت و همبستگی، ثابتقدم بدارد.