به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت راهبردی مقاومت در برابر استکبار جهانی، گفت: مقاومت، تنها راه حفظ عزت و استقلال کشور است و سازش در برابر دشمنان هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر داشته و نتیجه‌ای جز ذلت و انحطاط ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند برای توفیق عبادات مردم در ایام محرم و صفر و تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول، به واکاوی ابعاد تاریخی بعثت پیامبر اسلام (ص) پرداخت و با تبیین شرایط دوران جاهلیت، ظهور اسلام را نوری در تاریکی دانست که افقی روشن از سعادت دنیوی و اخروی را برای بشریت ترسیم کرد.

وی با تاکید بر نقش بی‌بدیل اهل بیت (ع) در حفظ این میراث گران‌سنگ، اضافه کرد: ایرانیان از همان نخستین روزها، با جان و دل پذیرای انوار هدایت‌ بخش مکتب اهل بیت شدند و سفر امام رضا (ع) به ایران، فصل جدیدی از پیوند میان ملت ایران و امامت را رقم زد.

امام جمعه قزوین با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اسلام ناب محمدی و مکتب اهل بیت (ع) بار دیگر در جهان احیا شد، در عصری که بسیاری از نظریه‌های سیاسی کهنه و به تاریخ سپرده شده‌اند، نظریه ولایت فقیه نه تنها پابرجا مانده، بلکه روز به روز پررنگ‌تر و کارآمدتر می‌شود.

وی به نقد سیاست سازش با قدرت‌های استکباری پرداخت و گفت: تجربیات تاریخی و بررسی وضعیت کشورهایی که مسیر تسلیم را در برابر آمریکا و نظام سلطه در پیش گرفتند، گواهی روشن بر شکست این راهبرد است، سرنوشت غم‌بار کشورهایی نظیر مصر و لیبی و همچنین سرانجام اعتماد یاسر عرفات به صهیونیست‌ها، نشان داد که سازش نه‌ تنها امنیت به همراه نمی‌آورد، بلکه موجب تحقیر، از دست رفتن استقلال سیاسی و ذبح منافع ملی می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم از مقاومت به‌ مراتب بیشتر است، افزود: عزت امروز ایران اسلامی نتیجه درس گرفتن از آموزه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری است، ما به خوبی آموخته‌ایم که باید به هر قیمتی در برابر استکبار ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ضمن اشاره به انتصاب فرماندهان دلاور برای ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج از سوی رهبر معظم انقلاب، آن را نشان‌دهنده استحکام بیش‌ازپیش صف‌آرایی ملت ایران در برابر دشمنان دانست.

امام جمعه قزوین در بخش دوم خطبه‌های خود به موضوع زیست عفیفانه پرداخت و با اشاره به ریشه‌های فطری شرم و حیا، گفت: حیا، صفتی درونی و فطری است که خداوند در نهاد بشر قرار داده و خروجی طبیعی آن، زیست عفیفانه و پوشش مناسب است.

وی با رد دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه به حجاب، آن را یک مولفه تمدنی و تاریخی دانست و افزود: حجاب و عفاف تنها منحصر به اسلام نیست؛ بلکه در آیین‌های زرتشت، مسیحیت و یهودیت نیز یک اصل پایدار بوده است، پوشش چادر، پیش از آنکه یک واجب اسلامی باشد، یک حجاب اصیل ایرانی است که زنان متشخص ایران باستان از دیرباز بر آن پایبند بوده‌اند و آثار تاریخی و نقوش برجای‌ مانده، گواه این حقیقت است.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به پوشش‌های نمادین در ادیان دیگر، از جمله راهبه‌های مسیحی و تصاویر حضرت مریم (س)، بر فطری بودن این ارزش تاکید کرد: ترویج زیست عفیفانه، پاسداری از میراث گران‌قدر نیاکان و ادیان الهی برای سلامت جامعه است.

وی همچنین از خدمات ارزشمند موکب‌های قزوینی مستقر در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) در ایام اخیر تقدیر کرد.