به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی در خطبه‌های نماز جمعه مرکز استان به تشریح جنایت ها، بدعهدی و زیاده خواهی‌های آمریکای خونخوار پرداخت و گفت: ملت ایران با فرهنگ عاشورا و کربلا زندگی کرده و نفس می‌کشد و هیچگاه از آرمان‌ها و ارزش‌های خود کوتاه نخواهد آمد.

آیت الله دری افزود: آمریکای تروریست با جنایت در تجاوز به کشور و شهادت زنان و کودکان بیش از پیش چهره شیطانی خود را عیان کرد، اما ملت ایران همچنان با سلاح تقوا و ایمان و حرکت در خط سرخ ایثار و شهادت با قدرت در برابر این شیطان روسیاه عالم ایستاده است.

امام جمعه اراک تشییع تاریخی و حماسی رهبر مجاهد شهید امت در ایران و عراق را یادآور شد و گفت: امام شهید امت در همه عمر مبارزاتی خود با قدرت در برابر جنایتکاران عالم ایستاد و با مشت گره کرده در لحظه شهادت به آزادگان عالم درس ایستادگی و مقاومت داد.

آیت الله دری با گرامیداشت مناسبت‌های ماه ربیع الاول هفته وحدت را فرصت ارزشمندی برای اتحاد امت اسلامی دانست و افزود: کشور‌های اسلامی باید با شناخت مکر و توطئه دشمنان اسلام برای تحقق امت واحده اسلامی تلاش کنند تا جهان اسلام دست در دست هم در برابر ظلم و کفر جهانی ایستادگی کرده و جنایت‌های استکبار در جای جای جهان اسلام را پایان دهد.

خطیب نماز جمعه اراک به تشریح جایگاه زن در جامعه هم پرداخت و گفت: حجاب و عفاف ارزشی گرانقدر برای بانوان جامعه است و همه‌ی ارزش‌های والای مقام زن و مادر با رعایت حجاب و عفاف در جامعه تجلی پیدا می‌کند و زن ایرانی همواره در طول تاریخ ایران و اسلام همچون گوهری گرانبها در صدف حجاب و عفاف گرامی داشته شده است.