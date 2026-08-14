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نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی فرهنگ عاشورایی ملت ایران را مانع کوتاه آمدن از ارزشها در برابر زیاده خواهیهای آمریکا عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی در خطبههای نماز جمعه مرکز استان به تشریح جنایت ها، بدعهدی و زیاده خواهیهای آمریکای خونخوار پرداخت و گفت: ملت ایران با فرهنگ عاشورا و کربلا زندگی کرده و نفس میکشد و هیچگاه از آرمانها و ارزشهای خود کوتاه نخواهد آمد.
آیت الله دری افزود: آمریکای تروریست با جنایت در تجاوز به کشور و شهادت زنان و کودکان بیش از پیش چهره شیطانی خود را عیان کرد، اما ملت ایران همچنان با سلاح تقوا و ایمان و حرکت در خط سرخ ایثار و شهادت با قدرت در برابر این شیطان روسیاه عالم ایستاده است.
امام جمعه اراک تشییع تاریخی و حماسی رهبر مجاهد شهید امت در ایران و عراق را یادآور شد و گفت: امام شهید امت در همه عمر مبارزاتی خود با قدرت در برابر جنایتکاران عالم ایستاد و با مشت گره کرده در لحظه شهادت به آزادگان عالم درس ایستادگی و مقاومت داد.
آیت الله دری با گرامیداشت مناسبتهای ماه ربیع الاول هفته وحدت را فرصت ارزشمندی برای اتحاد امت اسلامی دانست و افزود: کشورهای اسلامی باید با شناخت مکر و توطئه دشمنان اسلام برای تحقق امت واحده اسلامی تلاش کنند تا جهان اسلام دست در دست هم در برابر ظلم و کفر جهانی ایستادگی کرده و جنایتهای استکبار در جای جای جهان اسلام را پایان دهد.
خطیب نماز جمعه اراک به تشریح جایگاه زن در جامعه هم پرداخت و گفت: حجاب و عفاف ارزشی گرانقدر برای بانوان جامعه است و همهی ارزشهای والای مقام زن و مادر با رعایت حجاب و عفاف در جامعه تجلی پیدا میکند و زن ایرانی همواره در طول تاریخ ایران و اسلام همچون گوهری گرانبها در صدف حجاب و عفاف گرامی داشته شده است.