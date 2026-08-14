امام جمعه بجنورد گفت: ملت ایران با ایمان، شناخت ترفند‌های دشمن، وحدت و حضور در میدان، در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به شهدای دوران اسارت و شکنجه‌های رژیم بعث افزود: برخی اسرای ایرانی زیر شکنجه‌های وحشیانه دشمن به شهادت رسیدند، اما حاضر نشدند از کشور و آرمان‌های خود دست بکشند و یاد و دعای این شهدا ذخیره‌ای برای کشور و انقلاب است.

حجت الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه امروز بعثت در جامعه و امت ایران شکل گرفته است، افزود: اعتقاد به خدا، شناخت نقشه‌های دشمن، اتحاد و حضور فعال در میدان از مهم‌ترین ویژگی‌های امت مبعوث است.

وی تصریح کرد: مردم در برابر دشمن یکپارچه می‌شوند و با حضور در میدان، هم در زمان جنگ و هم در دوران بازسازی، از کشور و انقلاب دفاع می‌کنند