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امام جمعه بندرعباس گفت: با خونخواهی رهبر شهید، دشمن را سرجایش مینشانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به اربعین رهبر شهید انقلاب گفت: خونخواهی و انتقام خون رهبر شهید، در ابعاد مختلف آن باید شکل بگیرد و این حق همه مردم ایران است.
وی گفت: ملت ایران با رهبر عهد و پیمان میبندد تا در صیانت از مکتب رهبر شهید، ذرهای عقب ننشیند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه انتقام خون رهبر شهید در مسیر انتقام خون سید الشهدا و وعده الهی است افزود: جهاد و مقابله با دشمن دو حوزهی محکمی است که رزمندگان اسلام تا پای جان برای وطن ایستادهاند.
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آیت الله محمد عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز جنگ ۳۳ روزه جبهه مقاومت لبنان اشاره کرد و گفت: پس از این جنگ معادلات دشمن برهم خورد، زیرا اسرائیل در این جنگ شکست سختی خورد.
وی افزود: در پیروزی اخیر ملتما، علاوه بر جبهه مقاومت لبنان، جبهه مقاومت یمن و دیگر نیروهای محور مقاومت هم شریک بودند.. خطیب نماز جمعه بندرعباس گفت: فاطمیون افغانستان هم در جبهه مقاومت سوریه و در دفاع مقدس در کنار ایران بودند.
آیت الله محمد عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به یاوه گوییهای اخیر سلطنت طلبان اشاره کرد و افزود: آنروزی که رضاشاه و پسرش بخشی از آرارات را به ترکیه و بحرین را واگذار کردند آیا از ملت ایران اجازه گرفتند؟.
وی گفت: ملت ایران بیش از چهار دهه است جلوی دشمنان ایستاده است و هرگز اجازه هیچ گونه تعرضی به بیگانگان نخواهد داد.