امام جمعه خرمشهر گفت: انتصاب فرماندهان عالی‌رتبه در ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین توسط فرمانده کل قوا خشم و عصبانیت دشمنان را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین عادل پور امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه در ۲۸ مرداد گفت: بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸مرداد سال ۳۲ علیه دولت قانونی و مردمی مصدق، ایران استقلال و تمامیت ارضی خود را با هم از دست داد.

او افزود: شاه، تنها مجری سیاست‌های بی، چون وچرای امریکابود و در همین دوره بود که بندر استراتژیک فیروزه در شرق دریای خزر از ایران جدا و به شوروی واگذار شد و ️مجمع الجزایر بحرین از ایران جدا شد.

خطیب جمعه خرمشهر گفت: همه اینها به دلیل کودتا دشمن و عدم بصیرت وعدم مقاومت وعدم حضور میدانی مردم در مقابله کودتاچیان بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل پور با اشاره به در پیش بودن چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید امت افزود: ملت ایران تا تحقق قصاص قاتلان وانتقام از نظام سلطه آرام نخواهند شد.

او ادامه داد: هشت انتصاب به حکم رهبر انقلاب خشم و عصبانیت دشمنان را بهمراه داشت و رسانه‌های جهان اعلام کردند تثبیت مواضع انقلابی ایران و توسعه رویکرد تهاجمی ایران؛ دو نتیجه اصلی این انتصابات است.

امام جمعه خرمشهر گفت: مردم از شعام و فرماندهان می‌خواهد تا شکست کامل آمریکا در برابر دشمن کوتاه نیایند و انتقام را در اولویت دستور کار خود قرار دهند.

او با بیان اینکه آمریکا دچار یک بن بست راهبری شده است گفت: آمریکا هم تهدید می‌کند و هم درخواست مذاکره می‌کند، او نه توان عملی کردن تهدیدات خود را دارد و نه ایران مذاکره را می‌پذیرد و فعالسازی گروهک‌های تروریستی در مرز‌ها و عملیات‌های پنهان در غرب عراق بــا هــدف فرســایش تمرکز دفاعی ایران و القای ناامنی تنها کاری است که می‌تواند انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل پور ادامه داد: نیرو‌های مسلح با عملیات دقیق موشکی وپهبادی وعملیات پیچیده زمینی این مزدوران را تارومار کرده‌اند.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان در سرتاسر کشور باید در مسائل حساس که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد مسئولانه عمل کنند، گاهی وقت‌ها یک سخن یک اقدام ناپخته می‌تواند برای کشور وزندگی مردم هزینه ایجاد کند و از آن طرف دشمن شکست خورده و مستأصل را امیدوار نماید.

او گفت: قرار بر این بود که دولت قبل از اجرای هر طرحی در رابطه با بنزین با مردم صحبت کند، کارشناسان نظرات خود را بگویند واقناع سازی انجام گیرد و چند نرخی کردن بنزین در کرمان و سپس متوقف کردن آن اقدام نسنجیده بود که نباید تکرار شود.

امام جمعه خرمشهر افزود: وزیر نیرو اعلام کرده بود استان‌های جنوبی از قطعی برق برنامه ریزی شد استثنا می‌شوند، در خرمشهر در چند روز گذشته ما شاهد قطعی برق برنامه ریزی شده بودیم.

او از وزیر خواست: با توجه به گرمای پنجاه درجه وشرجی نفس گیر و حجم بالای اتفاقات، اینکه مناطق جنوبی خارج از جدول قطعی برق قرار گیرند و شهر‌های خرمشهر و آبادان و استان‌های جنوبی از خاموشی‌های برنامه ریزی شده مستثنا شوند.