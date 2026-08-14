پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در آذربایجان گفت: در شرایطی که جنگ روایتها و تلاش برای تحریف واقعیتهای تاریخی و سیاسی دنبال میشود، هوشیاری جامعه و تبیین درست واقعیتها اهمیت ویژهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدهای دشمنان، گفت: در شرایطی که جنگ روایتها و تلاش برای تحریف واقعیتهای تاریخی و سیاسی دنبال میشود، هوشیاری جامعه و تبیین درست واقعیتها اهمیت ویژهای دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به تلاش برخی جریانها برای ارائه تصویری متفاوت از گذشته کشور، اظهار کرد: نباید اجازه داد واقعیتهای تاریخی تحت تأثیر روایتهای تحریفشده قرار گیرد و لازم است نسل جوان با حقایق تاریخی آشنا شود.
خطیب جمعه ارومیه با اشاره به موضوع تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: شناخت درست تاریخ و آگاهی از واقعیتهای گذشته، نقش مهمی در تحلیل شرایط امروز جامعه دارد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد واقعیات تاریخی تحت تأثیر روایتهای گزینشی قرار گیرد، افزود: تلاش برای تطهیر چهره رژیم پهلوی با واقعیات تاریخی آن دوران همخوانی ندارد و لازم است نسل جوان با رویدادها و عملکرد آن دوره آشنایی دقیقتری داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر را در اذهان عمومی به شکست تبدیل کند، گفت: بدون اغراق، ایران پیروز این جنگ است و دشمن نتوانست به اهداف خود از جمله تجزیه ایران، از بین بردن انقلاب اسلامی و متوقف کردن برنامه هستهای دست یابد.
امام جمعه ارومیه همچنین وحدت و انسجام داخلی را از مهمترین عوامل عبور از شرایط دشوار و مقابله با تهدیدهای دشمنان دانست و بر ضرورت پرهیز از اختلاف و دوقطبیسازی در جامعه تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت کشورهای اسلامی، اتحاد میان ملتهای مسلمان را ضروری عنوان کرد و گفت: اختلاف و تفرقه زمینه را برای دخالت و فشار قدرتهای خارجی فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی، بر ضرورت دقت در انتشار اخبار و روایت رویدادها تأکید کرد و گفت: رسانهها باید در برابر جریانهای خبری و روایتهایی که میتواند موجب ایجاد یأس و اختلاف در جامعه شود، هوشیار باشند.
امام جمعه ارومیه در پایان بر ضرورت توجه به مسائل روز جامعه و تقویت همبستگی میان مردم تأکید کرد و خواستار افزایش آگاهی عمومی در برابر جریانهای اثرگذار بر فضای فکری و رسانهای کشور شد.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توطئههای فرهنگی دشمن ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و بی عفتی در کشور است تا دین و ایمان مردم را تضعیف کند لذا باید از تاریخ و گذشته عبرت بگیریم.