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وزنه برداران ایران در دستههای ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا امروز (جمعه) به ۳ نشان طلا، ۳ نقره و ۳ برنز دست پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان آسیا، امروز (جمعه) نمایندگان ایران در دستههای ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم به روی تخته رفتند و در پایان فرهاد قلیزاده سه نشان طلا، طاها نعمتیمقدم دو نشان نقره و یک برنز و طاها نوجوان خیارکی یک نشان نقره و ۲ برنز کسب کردند.
در پیکارهای امروز، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان، فرهاد قلیزاده در یکضرب ابتدا وزنههای ۱۶۷ و ۱۷۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را از دست داد. او با ثبت رکورد ۱۷۲ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای یکضرب را به دست آورد.
قلیزاده در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرد. تلاش دوم او روی ۲۰۸ کیلوگرم از دست رفت، اما در سومین حرکت وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر برد تا دومین طلای خود را کسب کند.
این وزنهبردار ایرانی با ثبت مجموع ۳۸۲ کیلوگرم، در جایگاه نخست مجموع نیز ایستاد و با کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کرد.
در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم جوانان نیز طاها نعمتیمقدم و طاها نوجوان خیارکی به روی تخته رفتند.
نعمتی در یکضرب پس از ناکامی در مهار ۱۷۱ کیلوگرم، در تلاش دوم ۱۷۳ کیلوگرم را ثبت کرد، اما در حرکت سوم روی ۱۷۸ کیلوگرم ناکام ماند و با قرار گرفتن در جایگاه سوم، نشان برنز یکضرب را به دست آورد.
در همین دسته طاها نوجوان، دیگر نماینده ایران با مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم بر سکوی دوم ایستاد و نشان نقره یکضرب را دریافت کرد.
در حرکت دوضرب این دسته؛ نعمتیمقدم عملکرد بهتری داشت و وزنههای ۲۱۰ و ۲۱۹ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را از دست داد. او با این عملکرد نشان نقره دوضرب را کسب کرد و نوجوان هم با غلبه بر وزنه ۲۱۵ کیلوگرم صاحب نشان برنز شد.
و سرانجام در مجموع این دسته، نعمتی با ۳۹۲ کیلوگرم و قرار گرفتن در جایگاه دوم، نشان نقره گرفت و طاها نوجوان با ۳۹۱ کیلوگرم برنزی شد.
به این ترتیب، در پایان رقابتهای این دو دسته، فرهاد قلیزاده با سه طلا در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و طاها نعمتیمقدم با دو نقره و یک برنز و طاها نوجوان با یک نقره و دو برنز در دسته باضافه ۱۱۰ ، کارنامه موفقی برای ایران رقم زدند.