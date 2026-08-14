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به همت بنیاد علوی، اردوی جهادی گروه جهادی پزشکی «شمس الشموس» در روستای دهلق از توابع شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این اردوی جهادی، به مدت سه روز به مردم این روستای محروم خدمات رایگان پزشکی همچون فیزیوتراپی، دندان پزشکی، زنان و زایمان، پزشک عمومی، چشم پزشکی و مامایی ارائه شد.
بر اساس اعلام مسئولان بنیاد علوی تا پایان سال ۵ اردوی جهادی پزشکی در مناطق روستایی ملایر اجرا خواهد شد.
همچنین از ابتدای سال شش هزار نفر از روستانشینان ملایر از خدمات رایگان جهادگران سلامت بنیاد علوی بهرهمند شدند.