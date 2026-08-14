به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این اردوی جهادی، به مدت سه روز به مردم این روستای محروم خدمات رایگان پزشکی همچون فیزیوتراپی، دندان پزشکی، زنان و زایمان، پزشک عمومی، چشم پزشکی و مامایی ارائه شد.

بر اساس اعلام مسئولان بنیاد علوی تا پایان سال ۵ اردوی جهادی پزشکی در مناطق روستایی ملایر اجرا خواهد شد.

همچنین از ابتدای سال شش هزار نفر از روستانشینان ملایر از خدمات رایگان جهادگران سلامت بنیاد علوی بهره‌مند شدند.