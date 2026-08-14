روزنامه ایندیپندنت نوشت: سازمان سیا می‌گوید به اطلاعات ارائه شده اسرائیل اعتماد کمی دارد، به گفته کارشناسان رابطه بین این متحدان زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نشریه انگلیسی ایندیپندنت با درج این پرسش که بی اعتمادی سیا به اسرائیل ترامپ را به کجا می‌رساند؟ به عملیات انتقال ترامپ به یک هواپیمای نظامی در آنکارا با یک کامیون پذیرایی، پس از هشدار اسرائیل در مورد یک سوء قصد احتمالی از سوی ایران انجام شد.

نشریه انگلیسی ایندیپندنت سپس به پیامد‌های جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداخت و نوشت: بنزین این هفته به بالاترین قیمت خود در این مقطع از سال رسید.

پاتریک دی هان رئیس تحلیل نفت در یک شرکت نفتی، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که قیمت بنزین پس از ۱۲ اوت در هیچ سالی از ۴ دلار در هر گالن بالاتر نرفته بود. صبح چهارشنبه، میانگین قیمت سوخت کمی بیش از ۴ دلار در هر گالن در آمریکا بود. آخرین باری که قیمت سوخت تقریباً در اواسط ماه اوت به این مقدار رسید، در سال ۲۰۲۲ بود که میانگین قیمت بنزین ملی ۳.۹۸ دلار در هر گالن بود.