رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی الگوی فرزندآوری سوم به بعد، پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد: عرق ملی و هویت دینی عوامل تعیین‌کننده در نجات کشور از بحران پیری جمعیت هستند.

افزایش ۶۵ درصدی الگوی فرزندآوری سوم به بعد با قانون جوانی جمعیت

افزایش ۶۵ درصدی الگوی فرزندآوری سوم به بعد با قانون جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین بانکی‌پور اظهار داشت: شاخص تولد فرزند سوم به بعد از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت ۶۵ درصد رشد داشته است. ­

وی افزود: پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، از هر شش فرزند متولد شده، یک نفر سومین فرزند یا بیشتر بود، اما این نسبت در سال گذشته به یک نفر از هر سه فرزند متولد شده افزایش یافته است.

بانکی‌پور­ گفت: در تجمعات مردمی که در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم، خانواده‌های با جمعیت بالا به‌ویژه خانواده‌های ۶ و ۷ فرزندی حضور چشمگیری داشتند. این امر نشان می‌دهد که افرادی که وارد الگوی فرزندآوری سوم به بعد می‌شوند، در مسائل اجتماعی نیز پیشگام هستند و پایه این تجمعات کاملا ­خانوادگی است.

بانکی‌پور با مقایسه شرایط فعلی با دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: میزان تولد در سال پیش از انقلاب یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که از سال ۱۳۵۹ به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جهش کرد و تا اواخر دفاع مقدس بالای دو میلیون باقی ماند. ­

رئیس کمیته جمعیت مجلس با تاکید بر اینکه حتی بر اساس گفته‌های مخالفان نیز ایران به عنوان قدرت چهارم دنیا مطرح می‌شود، گفت: اصلی‌ترین مولفه این قدرت جهانی، «جمعیت» است.

رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس از اجرایی شدن پویش ملی جان ایران­ خبر داد و گفت: در راستای ادامه مسیر ایثار و فداکاری، پویشی راه‌اندازی شد که طی آن شهروندان نام فرزند آینده خود را به عنوان نشانه‌ای از همراهی ثبت می‌کردند.

وی ادامه داد: این طرح با استقبال بسیار گسترده مواجه شد و ظرف کمتر از دو هفته، بیش از ۳ میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده فراهم بودن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برای فرزندآوری است.

بانکی‌پور افزود: اصلی‌ترین کار کسانی که آماده جان‌فشانی برای این مملکت هستند، این است که جانی را به جان‌های مملکت اضافه کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همواره تاکید داشته‌ایم که ارائه تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری ضروری است، اما تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند کار اساسی انجام دهد و صرفا ­رفع موانع می‌کند. آنچه کشور را از بحران پیری جمعیت نجات می‌دهد، عرق ملی و حس ویژه افراد نسبت به هویت ملی و دینی خود است.

وی ادامه داد: هرچند ­جنگ و فشار‌های اقتصادی ناخوشایند است، اما شرایط جنگی باعث می‌شود انسان‌ها ارزش حیات و قدردانی از کشورشان را بیشتر درک کنند و حس هویت ملی و دینی در آنها تقویت شود. این دو عامل، تعیین‌گرترین موارد در شتاب جمعیتی ما به شمار می‌روند.

رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس ابراز امیدواری کرد که در سال‌های باقی‌مانده از فرصت تاریخی برای نجات کشور از افتادن در دام پیری جمعیت، شرایط کنونی بتواند به جبران سریع نرخ باروری کمک کند. ­