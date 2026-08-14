به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله سید حسن عاملی که در خطبه‌های نماز جمعه سخن می‌گفت افزود: آمریکا با وجود ۷۵۰ پایگاه و ۱۷۳ هزار نیروی نظامی در ۸۰ کشور دنیا، همچنین ۲۰۰ ناوی که فقط در تنگه هرمز برای محاصره ایران آورد، اما در برابر قدرت ایران زانو زد؛ آن‌ها در نهایت از سر استیصال، به زدن پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران پناه آوردند و بدتر از همه، کودکان را مورد حمله قرار دادند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به یاوه گویی‌های اخیر ترامپ گفت: ترامپ اخیراً اعلام کرد که نه جنگ می‌کنم و نه به طرف دیپلماسی می‌روم، بلکه فشار اقتصادی را ادامه می‌دهم؛ این سخن، اعتراف به شکست در میدان نظامی است چرا که با صراحت می‌گوید در میدان جنگ نتوانستم حریف ایران شَوَم، به همین جهت به فشار اقتصادی پناه می‌آورم.

آیت الله عاملی با اشاره به اینکه در اینجا، تاب آوریِ هر طرف بیشتر باشد، جنگ به نفع او تمام خواهد شد افزود: در طول ۱۶۰ روز جنگ، نزدیک به ۲ میلیارد بشکه نفت از بازار جهانی حذف شد؛ حالا بحران اقتصادی بر کل کشور‌ها مخصوصاً برای آمریکا اثر بسیار منفی گذاشته و محبوبیت ترامپ را به شدت پایین آورده، که این، برای جمهوری‌خواه‌ها در انتخابات آینده، سم مهلک است؛ در نتیجه او قطعاً نمی‌تواند محاصره دریایی را که منجر به بسته شدن تنگه می‌شود ادامه دهد.

خطیب نماز جمعه اردبیل با اشاره به اینکه ملت عزیزِ ما در این زورآزماییِ سرنوشت ساز، نقش بسیار حیاتی دارد افزود: مقاومت، صرفه‌جویی، ایثار، اجتناب از احتکار و گران فروشی، توجه به شرایط حساس کشور و توجه به اینکه در حال جنگ هستیم، دشمن را در این جنگ نیز مأیوس خواهد کرد؛ از مسئولان نیز انتظار است، با درایت بیشتر، از آلام اقتصادی ملت بزرگ بکاهند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به ورود ۴۵۰ هزار خودرو به منطقه ما در چند روز اخیر گفت: انتظار این است که هم استانی ها، با انصاف و ادبِ کامل از میهمانان پذیرایی کنند و فرهنگ فاخر و مدنیت کم نظیر خود را نشان دهند؛ از تمام مراکز توریستی و تجار هم می‌خواهم با مشاهده رفتار‌های مُنافی عفت، حتماً تذکر دهند و تماشاگر نباشند.