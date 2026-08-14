به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و همچنین تمدید مهلت استفاده از تسهیلات تعیین سقف بدهی مالیاتی برای صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریور ماه خبر داد.

جعفر پورمختار با اعلام این خبر اظهار کرد: مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی برای مؤدیانی که شروع سال مالی آنها در سال ۱۴۰۵ و در بازه زمانی اول فروردین تا ۳۱ فروردین قرار دارد، تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: براساس این تصمیم، مؤدیان مشمول می‌توانند در مهلت تمدیدشده نسبت به بارگذاری اطلاعات مالی مربوط به دوره سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین از تمدید مهلت استفاده از تسهیلات تعیین سقف بدهی مالیاتی برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: این تسهیلات تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.

پورمختار ادامه داد: براساس این تسهیلات، تعیین سقف بدهی مالیاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریورماه قابل استفاده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت‌های تعیین‌شده، از مؤدیان مشمول خواست در فرصت تمدید شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند‌های مالیاتی و دریافت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ جلوگیری شود.