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امام جمعه اهواز با تأکید بر توانمندی نیروهای مسلح و تقویت بازدارندگی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رهبری، توانمندی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: دشمن امروز با مشاهده اقتدار و توانمندی ایران، از مواضع خود عقبنشینی کرده و شرایط منطقه وارد مرحله جدیدی شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش مردم در حمایت از کشور و نیروهای مسلح افزود: مردم با افزایش تابآوری و ایستادگی در برابر فشارها، همچنان پشتیبان قدرتمندی برای نیروهای مسلح و نظام اسلامی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم استان، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید برای ایجاد اشتغال، تسهیل پرداخت وام ازدواج و افزایش سرمایهگذاری در استان تلاش بیشتری داشته باشند.
امام جمعه اهواز خدمتگزاری خالصانه به مردم را یکی از مهمترین راههای قدردانی از آنان دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات و مشکلات مردم تأکید کرد.