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برنامه «نغمهها و سرودها»، با بررسی آثار ماندگار موسیقی رضوی از رادیو فرهنگ و نمایش رادیویی «جان سخت»، قصهای از امید و ایستادگی از رادیو نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نغمهها و سرودها» رادیو فرهنگ، به بررسی آثار ماندگار موسیقی رضوی و جایگاه نغمههای آیینی در ترویج فرهنگ زیارت و ارادت به اهلبیت (ع) اختصاص دارد.
این برنامه در بخشهای مختلف، قطعات شاخص موسیقی رضوی را از منظر شعر، آهنگسازی، اجرا و تأثیر فرهنگی مورد بررسی قرار میدهد.
برنامه «نغمهها و سرودها» به تهیه کنندگی یلدا احتشامی امروز ساعت ۱۶:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.
نمایش رادیویی «جان سخت» با داستانی درباره امید، تلاش و ایستادگی در برابر دشواریهای زندگی، از ۲۴ مرداد از رادیو نمایش پخش می شود، قصهای که از دل جنگ داخلی آمریکا آغاز میشود و مسیر یک زندگی را از محرومیت و سختی تا رسیدن به رؤیایی متفاوت دنبال میکند.
نمایش رادیویی «جان سخت» زندگی پسری را دنبال میکند که در کودکی فرصت تحصیل ندارد، اما هر امکان برای آموختن را غنیمت میشمارد و تلاش میکند مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
جواد پیشگر نویسندگی و کارگردانی «جان سخت» را برعهده دارد و فرشاد آذرنیا تهیهکننده این نمایش است. شمسی صادقی، فریبا طاهری، شیرین سپهراد، مجید حمزه، بیوک میرزایی، رامین پورایمان، بهرام سرورینژاد، مجتبی طباطبایی، سینا نیکوکار، علی میلانی، محمدسعید سلطانی، کرامت رودساز، جواد پیشگر و امیرعباس توفیقی از هنرمندان این نمایش هستند.
«جان سخت» ساعت ۳ بامداد پخش و همان روز ساعتهای ۸، ۱۶ و ۲۰:۳۰ بازپخش می شود.