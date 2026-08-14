به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص)، هفته وحدت را میراث گرانبهای نبوی و یادگار حکیمانه امام خمینی (ره) دانست و بر لزوم اتحاد امت اسلامی در برابر دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه مهاباد در ادامه خطبه‌ها به آثار و فضیلت‌های صلوات بر پیامبر اکرم (ص) اشاره و آن را یکی از عبادت‌های بزرگ و ارزشمند در دین اسلام دانست و مومنان را بر ذکر صلوات توصیه کرد.

عبدالسلام امامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی، این روز را به همه مجاهدان و رزمندگان دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان تبریک گفت.

امام جمعه مهاباد همچنین به بیست و ششم مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اشاره کرد و گفت: آزادگان، سند حقانیت و میراث‌دار خون پاک شهدا و یادگار با ارزش دفاع مقدس و اسوه صبر و استقامت و اسطوره آزادگی و مقاومت هستند که زبان از بیان عظمت کار آنها قاصر است.