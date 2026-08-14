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در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند، در دسته مثبتِ ۹۵ کیلوگرمِ نوجوانان، طاها نوجوان وزنه بردارِ اردبیلی، با نمایشی خیره کننده سه نشان طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد و با ثبت رکوردهای جدید، تاریخساز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این رقابتها نمایندگان شایسته استان اردبیل با عملکردی درخشان موفق به کسب هشت نشان طلا و نقره شدند و نام اردبیل را در جمع برترینهای این رقابتها قرار دادند.
طاها نوجوان در حرکت یکضرب وزنههای ۱۶۵ و ۱۷۰ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در سومین تلاش نیز وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را بالای سر برد تا علاوه بر کسب طلای یکضرب، رکورد آسیا و جهان این رده سنی را نیز به نام خود ثبت کند.
او در دوضرب ابتدا ۲۰۵ و سپس ۲۱۵ کیلوگرم را مهار کرد و با وجود از دست دادن تلاش سوم، همان رکورد ۲۱۵ کیلوگرم برای کسب نشان طلای دوضرب کافی بود. نوجوان با ثبت مجموع ۳۹۱ کیلوگرم، طلای مجموع را هم به دست آورد و رکورد دوضرب و مجموع جهان را به نام خود ثبت کرد.
در بخش بانوان هم مهسا بهشتی در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان با کسب سه نشان طلا، عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.
بهشتی در یکضرب هر سه وزنه ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۱۳ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و طلای این حرکت را از آن خود کرد. وی در دوضرب هم با ثبت ۱۳۶، ۱۴۲ و ۱۴۸ کیلوگرم، نشان طلای دوضرب را به دست آورد و در مجموع با حدنصاب ۲۶۱ کیلوگرم، سومین طلای خود و عنوان قهرمانی آسیا را جشن گرفت.
ردهبندی نهایی بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان هم پس از برگزاری رقابتهای این دسته مشخص خواهد شد.
همچنین محمدامین دادوند در دسته ۸۵ کیلوگرم نوجوانان با کسب دو نشان طلا و یک نقره، دیگر درخشش وزنهبرداری اردبیل در تاشکند را رقم زد.
دادوند در یکضرب پس از ناکامی در مهار ۱۴۳ کیلوگرم، در تلاش دوم ۱۴۴ کیلوگرم را ثبت کرد و با همین رکورد به نشان نقره یکضرب نوجوانان آسیا رسید.
وی در دوضرب عملکردی درخشان داشت و با مهار موفق وزنههای ۱۷۰، ۱۷۷ و ۱۷۹ کیلوگرم، مدال طلای این حرکت را به دست آورد. دادوند در مجموع هم با ثبت رکورد ۳۲۳ کیلوگرم، عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا و دومین نشان طلای خود در این رقابتها را کسب کرد.
بدین ترتیب، وزنهبرداران اردبیلی با کسب هفت طلا و یک نقره و ثبت رکوردهای ارزشمند آسیایی و جهانی، یکی از درخشانترین حضورهای خود در رقابتهای قهرمانی آسیا را رقم زدند.