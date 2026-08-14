به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر گفت: دشمن با فشار اقتصادی قصد ضربه زدن به کشور را دارد و در این شرایط صرفه‌جویی در منابع و اتحاد ملی ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزدد: مقاومت و اتحاد ملت حول ولی فقیه از عوامل شکست دشمن در جنگ اخیر است و این اتحاد و انسجام باید حفظ شود.

امام جمعه کاشان با بازخوانی ابعاد جنگ ۳۳ روزه، به نقش تعیین کننده پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب در پیروزی حزب‌الله لبنان اشاره کرد که از سوی شهید قاسم سلیمانی به سید حسن منتقل شده و باعث تقویت روحیه حزب الله و تغییر در سرنوشت جنگ شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی همچنین با اشاره به مناسبت‌های تاریخی هفته جاری، افزود: بحرین که وسعتی هم‌اندازه استان البرز دارد، در دوران محمدرضا پهلوی و با دسیسه انگلیسی‌ها از ایران جدا شد. همچنین کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطفی در دشمنی آشکار آمریکا با ایران محسوب می‌شود و برخلاف تصور برخی، خصومت واشنگتن تنها به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در آن کودتای ضد ملی دارد.

امام جمعه کاشان با اشاره به ادعای اخیر معاون رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اولویت کاهش قیمت بنزین، گفت: هدف اصلی دشمن از ابتدا سلطه کامل، تجزیه ایران و تغییر نظام حکومتی بود و اینکه امروز مجبور به عقب‌نشینی در شعارها شده‌اند، نشان دهنده شکست توطئه‌هایشان در برابر مقاومت و اتحاد مثال‌زدنی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با افشای توطئه جدید دشمن، تصریح کرد: آمریکا امیدوار است با فشار اقتصادی، فضای ناامنی مشابه کودتای ۱۸ دی را در کشور ایجاد کند، اما پادزهر قطعی این نقشه شوم، اتحاد همه جریانات حول محور ولایت فقیه و همراهی مردم در صرفه‌جویی جدی در مصرف انرژی، آب و کالاهای اساسی است.

امام جمعه کاشان با اشاره به انتصاب‌های هفته گذشته رهبر انقلاب بیان کرد: تحلیلگران خارجی در مورد این انتصاب‌ها گفتند که راهبرد جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به تهاجمی تبدیل شده و فرماندهان مأموریت یافته‌اند تا راهبرد تهاجمی را در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با تاکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرد: در خصوص مسئله عفاف و حجاب، همه نهادهای متولی باید به وظایف قانونی و شرعی خود به‌درستی عمل کنند و نباید از این موضوع حیاتی غافل شوند.