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ماه ربیعالاول، بهار ماههای قمری و ماه شادی اهلبیت (ع) است؛ ماهی که با امامت امام زمان (عج)، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و یاد هجرت پیامبر اسلام (ص) همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حلول ماه ربیعالاول، ماه شادی و سرور اهلبیت (ع)، آغاز شد؛ ماهی که در فرهنگ اسلامی با مناسبتهایی همچون امامت حضرت ولیعصر (عج)، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هجرت پیامبر اسلام (ص) پیوند خورده است.
ربیعالاول در فرهنگ اسلامی، بهار ماههای قمری و ماه رویش دوباره پس از ایام حزن و عزاداری محرم و صفر دانسته میشود؛ ماهی که با فرا رسیدنش، جامه عزا کنار گذاشته میشود و دلها به استقبال شادی و سرور اهلبیت (ع) میروند.
در این ماه، شیعیان سالروز به امامت رسیدن حضرت مهدی (عج) را گرامی میدارند و با آرزوی تعجیل در ظهور آن حضرت، امید به آیندهای سرشار از عدالت و معنویت را زنده نگه میدارند.
از دیگر مناسبتهای مهم ربیعالاول، میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) است؛ مناسبتهایی که بهویژه در هفته وحدت، فرصتی برای تأکید بر وحدت و همدلی مسلمانان جهان به شمار میرود.
هجرت پیامبر اکرم (ص) نیز از رویدادهای مهم این ماه است؛ حرکتی تاریخی که آغازگر مرحلهای جدید در تاریخ اسلام و زمینهساز شکلگیری جامعه و تمدن اسلامی شد.
ربیعالاول همچنین یادآور پیوند مبارک پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) است؛ پیوندی که الگویی از محبت، همراهی و فداکاری در مسیر رسالت پیامبر اسلام (ص) به شمار میرود.
ربیعالاول فرصتی است برای آنکه پس از دو ماه عزاداری و سوگواری، با حفظ پیامهای عاشورا و بهرهگیری از برکات ماههای گذشته، فصل تازهای از بندگی، امید و شادی مؤمنانه آغاز شود.
گزارش از عباس نواییان