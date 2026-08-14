وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان خراسان‌ رضوی، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی و جابه‌جایی زائران در فرودگاه بین‌ المللی مشهد را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز به‌ همراه هیئت همراه، از بخش‌ های مختلف فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد بازدید کرد و در جریان روند خدمت‌ رسانی به زائران رضوی و مسافران در ایام پایانی ماه صفر قرار گرفت.

فرزانه صادق در این بازدید، آخرین وضعیت جابه‌جایی زائران در بخش‌ های مختلف، اقدامات انجام‌ شده فرهنگی و اقدامات برای مدیریت تردد و روند ارائه خدمات در روزهای پایانی ماه صفر را مورد بررسی قرار داد و بر بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌ ها برای رفاه حال زائران تاکید کرد.

صادق تاکید کرد: این وزارتخانه در سه ماموریت بزرگ و پشت سر هم نخست تشییع پیکر آقای شهید ایران؛ دوم اربعین‌ حسینی و سوم دهه پایانی ماه سفر تمام تلاش خود را انجام داده تا زائرین نگرانی بابت تهیه بلیت نداشته و سفری راحت و ایمن داشته باشند.

در ادامه، نشست بررسی اقدامات انجام‌ شده در بخش هوایی فرودگاه شهید هاشمی‌ نژاد مشهد برگزار شد و آخرین وضعیت خدمات‌ رسانی و جابه‌جایی زائران مورد بررسی قرار گرفت.

از ۱۷ تا ۲۱ مردادماه، ۸۸۰ پرواز در فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد انجام شده و روند خدمت‌ رسانی به زائران و مسافران در این فرودگاه در حال انجام است.