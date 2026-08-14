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شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد: به علت وقوع حادثه در خط اصلی انتقال آب شیرین، جریان آب دستگاههای برداشت آب شیرین از ساعت ۱۴ امروز، جمعه ۲۳ مردادماه، تا ساعت ۲۲ روز شنبه ۲۴ مردادماه بهصورت موقت قطع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت آب و فاضلاب استان در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی وقوع حادثه در خط اصلی انتقال آب شیرین واقع در بلوار امین، جریان آب دستگاههای برداشت آب شیرین از ساعت ۱۴ امروز، جمعه ۲۳ مردادماه، تا ساعت ۲۲ روز شنبه ۲۴ مردادماه بهصورت موقت قطع خواهد بود.
در پی بروز این حادثه، اکیپهای عملیاتی، فنی و امدادی شرکت آب و فاضلاب استان قم با حضور در محل، اقدامات لازم برای شناسایی و رفع حادثه و بازگرداندن شبکه به شرایط عادی را با جدیت در دستور کار قرار دادهاند و تلاش میشود عملیات در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
شایان ذکر است طولانی شدن زمان وصل مجدد آب، صرفاً به عملیات رفع حادثه محدود نمیشود و پس از اتمام عملیات، انجام فرآیند هواگیری شبکه برای بازگرداندن جریان پایدار و ایمن آب ضروری است. ازاینرو، بازگشت کامل شبکه به شرایط عادی ممکن است با فاصله زمانی پس از پایان عملیات اجرایی انجام شود.