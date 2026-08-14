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رئیس مجمع اصناف کشاورزی خوزستان گفت: فرآیند تسویه حدود ۱۱ همت از مطالبات گندمکاران استان آغاز شده است و تا ۲۵ مرداد امسال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سید حسین موسوی با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مجمع اصناف، اظهار کرد: فرآیند پرداخت حدود ۱۱ همت از مطالبات گندمکاران استان از امروز آغاز شده و تا ۲۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مرحله، مبلغی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تسویه خواهد شد که انتظار میرود این اقدام، بخشی از دغدغههای مالی تولیدکنندگان را کاهش دهد.
موسوی با قدردانی از صبر و همراهی کشاورزان، آنان را سربازان خط مقدم امنیت غذایی کشور نامید و تصریح کرد: کشاورزان خوزستان در شرایط مختلف، با درکی درست از ضرورتهای ملی و همراهی مسئولانه، همواره در مسیر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور استوار بودهاند.
رئیس مجمع اصناف کشاورزی خوزستان در نقد عملکرد متولیان بودجه ، بیان داشت: میزان تأمین بهموقع منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت مطالبات گندمکاران، رضایتبخش نبوده است.
وی تأکید کرد : پرداخت بهای گندم، حق قانونی کشاورز است و هرگونه تأخیر در این زمینه، توان تولیدکنندگان را برای تأمین نهادههای مورد نیاز و آغاز بهموقع کشت سال آینده با چالشهای جدی مواجه میکند.
سید حسین موسوی در پایان گفت: با توجه به جایگاه استراتژیک خوزستان در تولید گندم کشور، انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل مطالبات این استان را در اولویت قرار دهد و مجمع اصناف کشاورزی استان نیز تا حصول نتیجه نهایی و تسویه کامل تمامی مطالبات، پیگیریهای خود را در این زمینه ادامه خواهد داد.