نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: مسئولان ایران قدر ملت را بدانند و برای حل مشکلات آنان تلاش بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی گفت: ملت غیور ایران با تبعیت از مکتب اهل بیت (ع) بسیار رئوف، مهربان و مؤدب هستند، اما اجازه نخواهند داد دشمنان به خاک ایران اسلامی تجاوز کنند.

وی از سیاست‌های خصمانه آمریکا انتقاد کرد و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در برابر دشمنان ستود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، آنان را نماد صبر، استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و افزود: آزادگان با سال‌ها تحمل اسارت، زمینه خدمت جهادگونه در کشور را فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران، این اتفاق را حاصل دوران ذلت و وابستگی رژیم پهلوی، به ویژه در کنفرانس تهران برشمرد و گفت: در مقابل، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جنگ رمضان به جهانیان اثبات شد و ملت ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها ایستادگی کردند.

امام جمعه شهرکرد با انتقاد از زیاده‌خواهی آمریکا جنایتکار جهانی، خاطرنشان کرد: قلدری در جهان بسیار زیاد شده و رئیس جمهور نادان آمریکا به هیچ عهد و قانونی پایبند نیست و بار‌ها علیه بشریت مرتکب جنایت شده است.

وی تأکید کرد: ترامپ جنایتکار در برابر عظمت و ایستادگی ملت ایران شکست خورده و اکنون در باتلاقی که خود ایجاد کرده، گرفتار شده است.