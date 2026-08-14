قرار همدلی مردم مبعوث شده به یکصد و شصت و ششم شب میدان داری در دفاع از ارزش های انقلاب رسید.

در یکصد و شصت و ششم شب میدان داری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم غیور سراسر استان اصفهان که در مکتب امام حسین (ع) درس آموخته اند، با حضور در تجمع های شبانه میدان داری، اقتدار و ایستادگی خود را برای نمایش به جهانیان به ثبت رساندند.

درحالی که جبهه استکبار با بهره گیری از ترفندهای رسانه ای سعی در القای یاس دارد ، این خروش حماسی پاسخی دندان شکن به تمام توطئه های آنان است و آنان غافل از پیوند ناگسستنی که فراتر از فشارها و تحریم ها ، ریشه بر باورهای عمیق مردم به انقلاب اسلامی دارد که هیچ پاه شکست پذیر نخواهد بود.