رئیس پلیس راه استان سمنان از افزایش موج بازگشت مسافران و ترافیک سنگین اما روان در محور مشهد ـ سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی، رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: با افزایش حجم تردد، مأموران پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان حضور فعال دارند.

وی افزود: سرعت خودروها و تخلفات رانندگان با استفاده از پهپادهای هوشمند رصد می‌شود و با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات پرخطر خودداری کنند.

بزرگی همچنین توصیه کرد رانندگان در سفرهای طولانی، پس از هر دو ساعت رانندگی توقف و استراحت کافی داشته باشند و سپس به مسیر ادامه دهند.

وی رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله را از مهم‌ترین عوامل کاهش حوادث رانندگی عنوان کرد.